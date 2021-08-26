 

Президент Эстонии заявила о невозможности вступления Украины в НАТО

26.08.2021, 17:36, Разное
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В начале недели в Киеве стартовала “Крымская платформа” – международный форум, где президент Владимир Зеленский планировал с главами иностранных государств обсудить перспективы “возвращения” Крыма. Меж тем, лидеру Незалежной общаться пришлось с политиками рангом ниже – на антироссийскую конференцию приехали в основном министры и послы.

Среди небольшого числа глав государств, оказавших Зеленскому честь, была президент Эстонии. По итогам форума Керсти Кальюлайд дала интервью довольно жесткого содержания украинскому изданию “Европейская правда”. Эстонский лидер заявила о невозможности вступления Украины в НАТО. Она также отмерила срок, когда Незалежная будет готова стать частью Евросоюза.

Кальюлайд подчеркнула, что Украина не сможет вступить в северо-атлантический блок, пока не решит свои территориальные проблемы. Напомним, российские власти неоднократно обращали внимание, что Незалежная не выполняет Минские соглашения, которые призваны урегулировать конфликтную ситуацию на Донбассе.

Кроме невозможности Украины вступить в НАТО, по мнению эстонского президента, эта страна на сегодняшний день не готова стать даже членом Евросоюза. Она отметила, что Незалежная, Грузия и Молдавия до сих пор не выполнили ряд важных условий, необходимых для вступления в ЕС. Политик считает, что либо нужно создавать для этих государств отдельный союз, либо подождать еще, как минимум, 20 лет.



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