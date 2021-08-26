 

Европа не считает Украину своей – политолог Карасев

26.08.2021, 17:36, Разное
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Страны западной Европы были готовы подписывать соглашения об ассоциации и спонсировать только тех кандидатов на вступления в Европейский союз, которых считали своими. Об этом в эфире украинского политического ток-шоу заявил политолог Вадим Карасев. Эксперт подчеркнул, что Европа не считает Украину своей страной.

По мнению Карасева, Латвия Литва, Эстония и Польша в свое время получили поддержку от ведущих европейских государств, потому что “они свои”. Меж тем, политолог усомнился, что кто-то сейчас даст денег Украине.

Эксперт отметил, что щедрое финансирование в начале 2000-х годов было связано с необходимостью социально-экономического уравнивания территории Евросоюза, то есть уровень жизнь в государствах-членах ЕС не должен был резко отличаться. В ином случае, полагает Карасев, началась бы сильная внутренняя миграция с восточной части Европы в Западную. Он уточнил, что она и сейчас происходит.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, например, Венгрия, Чехия и Польша смогли добиться экономического роста только за счет грантовых денежных вливаний из европейских фондов поддержки. Очевидно, что Незалежная не сможет получить такую поддержку, так как, по мнению Карасева, Европа не считает Украину своей.



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