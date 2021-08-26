Съедят все до крошки и будут просить добавки: секреты идеальных тортов и много полезных лайфхаков

Выпекание – процесс сложный даже для опытных пекарей. При приготовлении выпечки нужно учитывать много нюансов. Как сделать самый нежный крем и бисквит, который будет таять во рту? Расскажем ниже о секретах и лайфхаки, которые помогают пекарям создавать настоящие шедевры кулинарного искусства.

Мука имеет значение

Нельзя взять первый попавшийся под руку мешок муки и приготовить из него нежнейший бисквит. Качество напрямую влияет на вкус готовой выпечки. Так, для тортов нельзя использовать “сильную” или хлебную муку. В этих сортах содержится много клейковины, которая сделает бисквит жестким и сухим. Для тортов стоит выбирать “мягкую” муку. По своей текстуре она мельче, поэтому тесто получается нежным и тающим во рту.

Муку нужно правильно хранить. Нельзя оставлять пакет с ней открытым. Если вы редко печете, старайтесь покупать немного муки. Лучше, если она всегда будет свежей. Если позволяют финансы, можно приобрести органическую муку. Ее готовят из измельченных зерен пшеницы без добавления консервантов.

Решетка для охлаждения десертов

Ни один пекарь не сможет равномерно охладить торт, печенье или кексы без специальной подставки. Казалось бы, любой бисквит можно положить на тарелку и оставить остывать на столе. Но нет, после такой процедуры его дно получится сырым и слишком плотным. Проволочная подставка поможет охладить десерты, не повредив их текстуры. Если вы не хотите, чтобы на корже остались следы от проволоки, просто постелите на подставку тонкое полотенце или тканевую салфетку.

Подкладка из пергаментной бумаги

Раньше, чтобы тесто не прилипало к противням, их смазывали тонким слоем масла. Теперь на замену ему пришла пергаментная бумага. С ее помощью можно приготовить нежнейшие десерты, которые не пропитаются жиром. Бумага предотвращает прилипание коржей, поэтому их легче доставать из формочек. А еще она помогает сохранить белый цвет бисквитов.

Пищевая сода в качестве разрыхлителя

Пищевая сода – это щелочь, которую используют в качестве разрыхлителя для содового хлеба, пряников, пирожных и даже тортов. Особенно хорошо она сочетается с молочными десертами. Например, йогуртными бисквитами. При контакте с тестом пищевая сода активизирует выработку углекислого газа. В свою очередь, он заполняет пространство между клетками муки и воды. Это делает тесто более легким и воздушным.

Но важно не переборщить с содой. Если ее будет слишком много, у теста появится неприятный горький привкус.

Как понять, что бисквит готов?

Идеальный корж должен быть равномерно пропечен. Но на глаз определить его готовность невозможно. Опытные пекари знают, что пропеченный корж должен быть упругим на ощупь. Его бока при этом будут как бы сжаты. Если вы сомневаетесь, возьмите тонкую шпажку и проткните корж по центру. Если на ней осталось тесто, значит он еще не до конца пропекся. Накройте корж куском фольги и продолжайте выпекать, проверяя готовность каждые пять минут. Фольга поможет сохранить влагу на поверхности бисквита, и он не будет сухим.

Размер имеет значение

Неважно, какую форму торта вы хотите получить, нужно всегда придерживаться рецепта. В нем обычно указывают, какую глубину и размер формы нужно использовать. Как правило, это противни размером в 18, 20 или 23 см. Формы для хлеба обычно позволяют выпекать буханки по 450 и 900 г. Экспериментировать с массой и размером десерта не стоит. Вы можете неправильно рассчитать пропорции десерта, и он получится слишком сухим и жестким. Если форма слишком большая или маленькая, торт будет подгорать снаружи, но не пропекаться внутри.

Глазурь из сливочного сыра

Масляные кремы и глазурь могут показаться слишком приторно-сладкими. Если вы хотите получить более нейтральный вкус, замените их на сливочный сыр. Фокус в том, что он должен быть достаточно жирным. Смешайте его с сахарной пудрой до образования однородной массы. Если вы сами готовите маслянистые кремы, следите за тем, чтобы сливочное масло было наилучшего качества. Самое дешевое содержит в себе много жидкости. Из-за нее крем получает жидким и безвкусным.

Тающий шоколад

Кажется, что в плавлении шоколада нет ничего сложного. Достаточно просто разогреть его до жидкого состояния. На самом деле это не так. Шоколад легко перегреть, из-за чего при его повторном застывании образуется маслянистая пленка. Если его добавить в сливки, он свернется. И шоколадный крем получится неоднородным. Перед нагреванием шоколад нужно разрезать на маленькие кусочки. Затем осторожно поместите его в жаропрочную миску. Ее нужно поместить над кастрюлей с кипящей водой. Аккуратно перемешайте и немного остудите. Только потом можно добавлять сливки.

Можно ли заморозить торт?

В России торты не принято замораживать, а зря. На Западе уже давно популярны холодные десерты. Большинство бисквитных тортов не теряют свой вкус и аромат при заморозке. Наоборот, их текстура получается более нежной и сочной. Как правильно заморозить торт? Сначала дайте ему полностью остыть, а затем оберните пленкой. Отправьте в морозилку и храните там не больше четырех дней. Целые торты могут плохо замораживаться, но вы можете заморозить отдельные ингредиенты, например, сливочный крем, глазурь или пропитку для бисквитов.