Эксклюзивчик – Личное мнение

Уж не знаю, на каком основании зрительницы Дома 2 считали Ксению Собчак профессионалом, но в чём ей нельзя отказать — в хватке.

На дне рождения какой-то инстаграмщицы Собчак внезапно схватила другую Ксению — Бородину — и потребовала от неё эксклюзивчика о разводе:

https://t.me/lenamiro/9537

Видео: Телеграм

Каким бы ни было интервью, все ведь его посмотрят, верно? Зачем быть хорошим интервьюером, если новость всем интересна?

Будет ли интервью?

Конечно, за такой эксклюзив Бородина может потребовать неплохой гонорар, и Собчак заплатит. В интервью можно нести любой бред про Курбана и это встретят с пониманием и сочувствием.

На первый взгляд, для Бородиной одни плюсы: и заработать можно, и обосрать бывшего мужа первой.



Фото: Соцсети

Тем не менее, я искренне не рекомендую Ксюнделю делать этого. Причин две.

Первая — в каждом интервью Собчак подставляет жертву. Человек соглашается, искренне верит, что его слова будут услышаны, а в итоге Ксения подставляет гостя, и он уходит, получив порцию говнеца на голову.

Так было со всеми, кроме, пожалуй, маньяка.

Вторая причина намного важнее. Как только и если только Ксюндель откроет рот про Омарова, у него не останется причин молчать.

Лично я, прекрасно для себя понимая, что стало причиной развода, очень бы хотела услышать от Курбана правду. И как только он её скажет, Ксюнделю нужно будет прекращать корчить из себя желанную женщину.

После того, как бывший муж заявит, что ему просто не хочется иметь жену — и в постели, и в жизни — на эту женщину никто больше никогда не посмотрит. Особенно, если слова мужа окажутся правдой.



Фото: Соцсети

Можно потом косплеить симпатичных подруг, наряжаться в зелёное, фотошопить свой рост и рот возле двери, но толку не будет. Любой потенциальный ухажёр, вспомнив слова мужа, на Ксюнделя не посмотрит.

Стоит ли игра свеч?

Ну что, Ксюндель, не зассышь теперь дать интервью? Или так и будешь молчать о причинах в обоссаную котами тряпочку?

Что посоветуете ей?

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