 

Мнение: О хорошем кино

26.08.2021, 17:06, Разное
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Скажу откровенно, современный российский кинематограф нравится мне куда меньше старого, советского. Тот хотя и был весь насквозь идеологизирован, воспевая трудовые подвиги да воинскую доблесть, всё же отличался какой-то человечностью. И актёры старой школы играли классно. Так, что хотелось им верить, сопереживать, сочувствовать. Правда жизни легко угадывалась за каждым персонажем, даже отрицательным – ну, если не брать в расчёт фильмы-агитки. Коих, увы, тоже было немало.

Нынешний же – какой-то не такой. Но есть у него одно достоинство.

Он зрителям нравится и позволяет киноиндустрии зарабатывать не только на грантах от государства.

Опрос зрительских симпатий, проведённый ЦСП «Платформа» при поддержке Национальной медиагруппы, показывает, что в целом позитивный тренд в нашем кино существует: 37% считает, что качество его за последние годы улучшается, при 18%, которые говорят о негативном тренде. Одна из причин прогресса индустрии – развитие онлайн платформ, которые ушли в собственное производство, создав конкуренцию на рынке. Об улучшении качества кино говорят 48% пользователей онлайн кинотеатров и только 38% телезрителей.

И вот что они думают.

Удивительное дело, современную актёрскую игру одобряют и стар, и млад. Вот уж…

А вам наше новое #кино нравится? Считаете его лучшим, чем прежнее, советское

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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