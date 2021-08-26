Холодная голова и чистые ручки

В Петербурге абитуриенты по квотам от ФСБ массово поступают на гуманитарные факультеты. Иногда вообще без конкурса.



Фото: spbu.ru

УФСБ по Петербургу испытывает кадровый голод в гуманитариях. Спецслужба подала в Санкт-Петербургский государственный университет 11 заявок на участие в конкурсе на целевое обучение по программам бакалавриата. По одной заявке поступило на специальности «информатика в области искусств», «теоретическая и прикладная лингвистика», «история», «востоковедение и африканистика» и «русский язык как иностранный». Четыре человека от ФСБ пожелали учиться на лингвистов — специалистов в области английского языка и литературы. Две заявки подано на факультет журналистики. Шесть абитуриентов от спецслужбы уже зачислены в Университет.

Целевое обучение удобно тем, что в большинстве случаев гарантирует абитуриенту облегченные условия поступления. Чтобы попасть в целевики, нужно заключить договор с государственной организацией, от которой собираешься получать высшее образование, и сдать ЕГЭ на минимальный балл, который установил вуз. Основное условие — после окончания вуза целевик должен официально отработать несколько лет по специальности в организации, выдавшей направление. Иначе его ждет штраф.

На целевые места поступить намного проще: если общий конкурс на журфак СПбГУ в этом году составляет более 80 человек на место, то целевой — менее двух.

В СПбГУ «Новой» не стали комментировать количество поступающих в вуз от силовых ведомств, а также отказались назвать число абитуриентов за прошлые годы. «Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии с порядком приема, предусмотренным ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», — пояснили в пресс-службе госвуза.

Изначально целевые места предусматривались как более конкурентная среда для поступления, однако сейчас она позволяет проходить на бюджет выпускникам школ с низкими баллами за ЕГЭ. Абитуриент от ФСБ, решивший поступать на исторический факультет, вовсе прошел на бюджет без конкурса, оказавшись единственным подавшим заявку на целевое обучение. В магистратуру на целевые места в этом году не подано ни одного заявления от госорганизаций.

Примечательно, что отсутствие на некоторых направлениях конкурса в СПбГУ происходит на фоне сокращения бюджетных мест. Так, в 2017 году в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ на специальность «журналистика» было выделено 50 бюджетных мест, а в 2021-м — всего 35. Из них три выделили для целевиков. Одно как раз и занял абитуриент от ФСБ, набравший 253 балла (тогда как минимальный проходной балл по общему конкурсу на момент публикации — 301).

На ситуацию обратил внимание студенческий совет СПбГУ. Его председатель Михаил Мочалов рассказал «Новой», что студсовет крайне редко анализирует вопросы приема, однако на этот раз, вполне возможно, будет инициирована проверка. «Если ФСБ испытывает потребность в журналистах, то почему бы и нет? — рассуждает он. — Насколько мне известно, в правоохранительных органах есть и пресс-службы, и подразделения по связям с общественностью, и ведомственные издания. А если говорить про филологов и лингвистов, то в их областях знаний проводятся судебные экспертизы. Но я скептически отношусь ко всем лазейкам в обход общего конкурса (за исключением олимпиадников), так как у социальных льготников и целевиков достаточно часто экзаменационный балл, а значит и уровень подготовки ниже, чем у поступивших по общему конкурсу».

Заместитель председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Петр Годлевский уверен, что подобная ситуация сложилась из-за потребности интересантов не в компетентных специалистах, а в дипломах СПбГУ. «Такой механизм приема ребят работает в разных вузах, не только на журналистике, — уточнил он. — Когда через целевой набор проталкивают своих. Вероятно,

среди детей сотрудников ФСБ появилось большое количество желающих поступить в этом году на журфак и филфак. Поэтому и были организованы заявки.

[…] Я не думаю, что в эту службу экстренно понадобились журналисты и они готовы ждать несколько лет, пока они выпустятся. Это явно субъективная история, а не корпоративная. Наверняка может сложиться и так, что найдутся лазейки и они смогут не отрабатывать положенное время в организации».

Согласно новым правилам Минобразования и науки, которые вступили в силу в этом году, приемные комиссии обязаны публиковать конкурсные списки без указания Ф. И. О. абитуриентов — последним будет присваиваться специальный номер, а значит, идентифицировать того, кто поступает в вуз, cможет только приемная комиссия. Учитывая все вышесказанное, к прозрачности такой процедуры остаются вопросы.

Получить оперативный комментарий ФСБ «Новой газете» не удалось.

Мария Крылова,

специально для «Новой»

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