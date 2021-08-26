Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты: новые кадры со съемок фильма “Воланд”

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сейчас не только живут, но и работают вместе – актеры заняты на съемках фильма “Воланда” по мотивам романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. Супругам Цыганову и Снигирь достались главные роли. Юлия время от времени делится новостями со съемочной площадки: публикует фото бэкстейджа и селфи во время грима. Сегодня актриса показала новые кадры фильма, которые подписала лаконично – “Маргарита” и указала режиссера Михаила Локшина.

Юлия Снигирь в роли Маргариты

Напомним, что съемки новой киноадаптации легендарного романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях начались в июле. Сюжет фильма “Воланд” будет развиваться в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Исполнители главных ролей поделились своими эмоциями насчет съемок по такому известному роману, не боятся ли они в очередной раз воплощать эти образы на экране:

Понятно, что “Мастер и Маргарита” – культовое и всеми любимое произведение, а значит, образ Мастера у каждого свой и создать тот образ, который бы убедил и удовлетворил всех, невозможно. Но я надеюсь, что мы с авторами фильма пойдем не по пути лубочной иллюстрации. Мне очень нравится сценарная задумка и выбор режиссера. Конечно, это непростое решение и для меня. Риск велик. Есть мнение, что роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный и для меня, и для всей съемочной группы, но именно так сложились обстоятельства. А когда работаешь с таким материалом, к знакам надо прислушиваться, я считаю, – рассказал Евгений Цыганов.

С большим трепетом отношусь к этому роману и знаю его наизусть. Пробы на роль Маргариты шли долго, я для себя решила – будет так, как должно быть, – и вот я здесь. Я доверяю Михаилу Локшину, мне нравится сценарий. Надеюсь, что дух Булгакова будет нам благоволить, – заявила Юлия Снигирь.

Последний раз Юлия и Евгений снимались в одном проекте в 2013-2014 годах в сериале “С чего начинается родина”. По слухам, на съемочной площадке именно этого фильма между актерами начался роман. Фильм “Воланд” планируют выпустить в широкий прокат в конце следующего года.