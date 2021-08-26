 

“Капец, думал, это две Насти”, “Реально одинаковые”. В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото

26.08.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Похожи? На днях певица Inna поделилась кадром, на котором ее легко спутать с Каменских”, – говорится в публикации. 

“Капец, я думал, это две Насти”, – отреагировал один из пользователей сети.

“Реально одинаковые”, – прокомментировали коллаж фолловеры.

“А это не Каменских?” – удивились подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. 

Певица Inna стала известной в 2009 году, после премьеры дебютного альбома Hot.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / МВД отчиталось о работе в единый день голосования

07.07 / «Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США

14.08 / Младенца нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

03.07 / Учительницу, которая била ребенка в инклюзивном классе киевской школы, уволили – офис омбудсмена

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

13.12 / В РПЦ назвали причину непрочности семей

17.07 / В России в результате ДТП сгорел автобус из Донецка, в котором находилось 39 украинцев

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

25.03 / В новом открытом проекте геопространственная разведка США расскажет, чем занимается китайская армия

20.07 / “Агент влияния РПЦ в Украине”. Новинский попал в базу “Миротворца”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика