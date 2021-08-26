“Капец, думал, это две Насти”, “Реально одинаковые”. В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото

“Похожи? На днях певица Inna поделилась кадром, на котором ее легко спутать с Каменских”, – говорится в публикации.

“Капец, я думал, это две Насти”, – отреагировал один из пользователей сети.

“Реально одинаковые”, – прокомментировали коллаж фолловеры.

“А это не Каменских?” – удивились подписчики.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Певица Inna стала известной в 2009 году, после премьеры дебютного альбома Hot.

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