 

Суд в Беларуси отправил учителя в колонию на полтора года за видео с упоминанием Лукашенко – правозащитники

26.08.2021, 16:54, Новости дня
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“Его обвинили в том, что в марте этого года на уроке обществознания одиннадцатиклассникам показали видео с логотипом, признанным в Беларуси экстремистским. Согласно обвинительному заключению, видео “содержит заведомо ложную информацию, позорящую президента”, – говорится в сообщении.

Правозащитники рассказали, что в гимназии на уроке обществознания Петровский показал ролик “Конституция пошла на проституцию!”. По версии следствия, видео содержало “заведомо ложную информацию, позорящую президента”, которым в Беларуси себя считает Александр Лукашенко. В ролике прозвучало словосочетание “кровавый диктатор”, которое следствие считает клеветническим.

Среди учащихся, которые учитель показал ролик, был сын местного чиновника, который снял это на свой мобильный телефон и разместил в “семейном чате”. Петровского после этого уволили и возбудили уголовное дело.

Наказание в виде полутора годов лишения свободы запросил у суда прокурор, судья Людмила Михневич именно такой приговор и озвучила.

Петровский не признал себя виновным ни на следствии, ни на суде, отмечают правозащитники. Осужденного задержали в зале суда.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако репрессии против недовольных властью белорусов продолжаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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