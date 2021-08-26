 

Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

26.08.2021, 16:54, Новости дня
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Отмечается, что пакет был изъят у украинца 1967 года рождения, он возвращался микроавтобусом из России.

“При оформлении на одну из сумок сработал пограничный пес. Внутри был запаян полиэтиленовый мешок весом почти 3 кг, который был наполнен белым кристаллическим веществом. Анализ показал, что оно содержит наркотические вещества по индикатору “героин, морфин, бупренорфин”, – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Водитель пояснил, что “стал наркокурьером непреднамеренно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов”. По его словам, биодобавку для животных вез на заказ одной фирмы, но известить о ее наличии во время таможенного оформления он якобы забыл, рассказали в ГПСУ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств).

“Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу”, – резюмировали в Госпогранслужбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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