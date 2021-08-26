Раскрыты данные о насильственной смерти Валентины Легкоступовой

Раскрыты данные о насильственной смерти Валентины Легкоступовой. Адвокат певицы заверяет, что она не злоупотребляла алкоголем, а история с кровью на полотенце и гантели до сих пор не раскрыта.

Смерть после свадьбы

В начале августа исполнился ровно год с момента смерти Валентины Легкоступовой. Певица умерла буквально через месяц после заключения брака с бизнесменом Юрием Фирсовым. Артистка впала в кому после травмы головы, которую, как отмечает ее супруг, она получила, поскользнувшись в ванной. Многие, в том числе дети звезды, обвиняли в трагедии именно яхтсмена, но прямых улик против него у следствия не было.

Минимум два удара

Новую информацию по делу обнародовал адвокат семьи Валентины Легкоступовой Сергей Жорин. В его планах – добиться возбуждения уголовного дела против Фирсова. Отвечая на вопросы журналистов, юрист пояснил о новых, ранее неизвестных общественности, фактах. Так, к материалам уголовного расследования приложено медицинское заключение. В нем смерть селеблити напрямую связывается с насильственными действиями по отношению к ней. Информация содержит описания полученных исполнительницы песни «Ягода малина» травм и их характер. Жорин утверждает, что экспертизой установлено наличие как минимум двух ударов по голове тупым предметом.

Певица не злоупотребляла алкоголем

В связи с выявленными данными, органами следствия назначена ещё одна комплексная экспертиза. Также, заверяет адвокат, есть ещё некие документы, из которых следует, что разговоры о злоупотреблении Легкоступовой алкоголем не соответствуют реальности. Слухи о якобы зависимости артистки распространял Фирсов, преследуя собственную выгоду. На самом же деле, звезда все время была на виду, кроме того, она руководила отделом культуры в городе Феодосия и просто не имела времени и возможности выпивать.



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Кровь на полотенце

Также адвокат обращает внимание на постоянные изменения в показаниях Юрия Фирсова. Так, вначале предприниматель утверждал, что не видел, как его супруга упала, из-за чего он не вызвал скорую помощь вовремя. Однако позже житель уже подробно рассказывал о том, как произошел инцидент и своих действиях. Учитывая характер ранения, обилие кровопотери, опытный спортсмен не мог не осознавать серьезности ситуации. Важным считает юрист и поиск полного и точного ответа на вопрос о кровавом пятне на полотенце, в которое была завернута гантель. Сейчас следствие по делу о смерти всенародной любимицы продолжается.

Источник: nevnov.ru