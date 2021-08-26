 

Золотовалютные резервы РФ за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов

26.08.2021, 16:48, Новости дня
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Золотовалютные резервы страны по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на 1,8 млрд долларов и составили 595,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 13 августа резервы составляли 593,8 млрд. долларов, за неделю запасы пополнились на 1,8 млрд, передает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Международные резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки, отмечает регулятор.

Золотовалютные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка РФ и правительства России, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень Центробанка по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Ранее Центробанк заявил, что не планирует полностью отказываться от доллара в резервах.

Президент Владимир Путин заявил, что РФ не намерена отказаться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов.

Напомним, в Минфине пояснили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) намерен полностью избавиться от долларовых активов. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.



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