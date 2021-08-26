За второй день Игр паралимпийцы принесли РФ 11 медалей

Российские паралимпийцы завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды на второй день Игр в Токио.

Золото взяли представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, пловец Андрей Калина и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории B, передает ТАСС.

Серебряные медали получили пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).

Бронзу завоевали пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

По итогам второго дня сборная РФ получилла шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Страна занимает третью строчке общего медального зачета. На первом месте команда Китая (8-5-10), на втором – британская сборная (6-8-3).