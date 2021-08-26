 

За второй день Игр паралимпийцы принесли РФ 11 медалей

26.08.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские паралимпийцы завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды на второй день Игр в Токио.

Золото взяли представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, пловец Андрей Калина и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории B, передает ТАСС.

Серебряные медали получили пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).

Бронзу завоевали пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

По итогам второго дня сборная РФ получилла шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Страна занимает третью строчке общего медального зачета. На первом месте команда Китая (8-5-10), на втором – британская сборная (6-8-3).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / В 2020 году Евросоюз стал крупнейшим гуманитарным донором Донбасса – посол

11.03 / WhatsApp выдвинул новые требования пользователям

26.11 / Генерал-майор СБУ Вовк: Даже маленького признака государственной измены в покупке чешских гаубиц – не нахожу

08.01 / Кабмин Украины разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

16.01 / Радуцкий рассказал, сколько может стоить прививка китайской вакциной Sinovac в частных клиниках

03.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Плотникова

10.07 / В Минздраве Украины рассказали, можно ли делать одновременно прививки против COVID-19 и других болезней

14.07 / Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России»

28.05 / Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса – МИД Украины

22.07 / Смартфоны Samsung Galaxy S22 будут заряжаться гораздо быстрее своих предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика