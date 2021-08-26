Чем грозит российскому Причерноморью разлив нефти под Новороссийском

Катастрофа произошла вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Сообщалось, что в результате залпового выброса сырья с эксплуатируемого КТК погрузочного устройства ВПУ-1, в море образовался разлив площадью около 200 квадратных метров и объемом порядка 12 кубических метров.

По словам Виктории Абрамченко, основная причина произошедшего на этом объекте связана с многолетней эксплуатацией без капитального ремонта. До сих пор используется инфраструктура, построенная еще 20 лет назад.

Несмотря на отсутствие капитального ремонта, в погоне за прибылью показатели прокачки нефти по трубопроводной системе постоянно растут. За два десятилетия КТК увеличила объемы с 28 миллионов до около 70 миллионов тонн в год. Подобные “стахановские” темпы не могли не отразиться на состоянии трубопроводной системы.

КТК занимается транспортировкой нефти с казахстанских и российских месторождений Каспия. Трубопровод длиной 1,5 тысячи километров введен в эксплуатацию в начале “нулевых”. Он начинается от казахстанского месторождения Тенгиз, проходит по территории нескольких российских регионов и выходит к морскому терминалу под Новороссийском. Оттуда нефть уходит на экспорт. До 2023 года КТК планирует увеличить пропускную способность нефтепровода до 80 миллионов тонн ежегодно.

Примечательно, что большинство акционеров КТК – иностранные компании. Доля казахстанских предприятий составляет 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%. Доля Российской Федерации в лице “Транснефти” – лишь 24%.

Судя по всему, иностранные инвесторы не особо переживают за состояние экологии в России. Создается впечатление, что прибыль их волнует гораздо больше, чем модернизация стареющей инфраструктуры.

В КТК сообщали о разливе нефти площадью около 200 квадратных метров. Ученые Института космических исследований РАН посчитали эту цифру слишком заниженной: по данным мониторинга со спутника, размер нефтяного пятна превышает 85 квадратных километров.

В связи с этим Следственный комитет России ужесточил квалификацию по уголовному делу о разливе нефти в порту Новороссийска. Оно переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ (“Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде”). Виновным грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Экологи всерьез обеспокоены произошедшим. Нефтевыбросы наносят непоправимый ущерб не только флоре и фауне, но и экономической деятельности и здоровью живущих неподалеку от катастрофы людей. Нефть и нефтепродукты – токсичное вещество, которое отравляет живые организмы и в больших концентрациях приводит к их гибели, отметил в беседе с “Дни.ру” руководитель направления “Климат и энергетика” “Greenpeace России” Василий Яблоков.

“Речь идет о сиюминутном и о долгосрочном влиянии: нефтепродукты полностью убрать невозможно, они оседают на дне, на берегах, в лесных экосистемах они могут попадать в грунтовые воды. Со временем они разлагаются, но в итоге приводят к изменению экосистем, нарушению естественного природного баланса”, – рассказал эксперт.

Разрушительно нефтепродукты действуют и на человека. Попадая в организм, они могут вызывать онкологию, заболеваний желудочно-кишечного тракта, раздражение слизистых оболочек и другие последствия вплоть до летальных исходов, пояснил Яблоков.

“И, конечно, экономический ущерб. Теряются биоресурсы, гибнут целые породы рыб. А та, что останется, будет отравлена и не пригодна для употребления в пищу”, – отметил представитель “Greenpeace России”.

Причины регулярно происходящих в нашей стране нефтеразливов – нежелание нефтяных компаний инвестировать в обновление трубопроводного парка, отсутствие должного экологического надзора со стороны Росприроднадзора, Ростехнадзора и несовершенство нормативно-правовой базы, считает Яблоков.

“Нефтяные компании не мотивированы соблюдать природоохранные нормы, они откупаются небольшими суммами, несопоставимыми с их доходами”, – посетовал эколог.

Решение проблемы он видит в комплексном воздействии: повышении штрафов, запрете на использование старой трубопроводной инфраструктуры и должном надзоре.

Член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат рассказала, что подобная ситуация произошла на Шесхарисе в 1998 году. Виновница трагедии “Транснефть” занижала масштабы катастрофы.

“Разлив нефти из-за особенностей течения в районе Новороссийска угрожает заповеднику Утриш и песчаным пляжам Анапы. Восстановить их будет невозможно. Не стоит топить нефть сорбентами, потому что это несет угрозу обитателям морского дна. В районе разлива нефти, в поселке Южная Озереевка, находится крупнейшее нерестилище камбалы-калкан черноморской”, – цитирует общественника газета “Новые Известия”.

Виновные в выбросе нефти под Новороссийском должны понести наказание. Благо, прецеденты уже есть: за разлив топлива в мае 2020 года под Норильском “Норникель” выплатил государству рекордный штраф – 146 миллиардов рублей.