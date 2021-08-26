Эксперт по элегантности Анна Бей: “Сложная лексика и загадочность женщины могут оттолкнуть от нее большинство мужчин”

Любая женщина хочет выглядеть привлекательной в глазах понравившегося мужчины. Нам важно показать себя красивыми, порядочными, образованными и интересными личностями. Но иногда с этим можно перестараться. Эксперт по элегантности Анна Бей из Женевы рассказала, какие качества женщины на самом деле нисколько не привлекают мужчин. Наоборот, они могут оттолкнуть его.

Использование сложной лексики

Анна Бей – эксперт по элегантности, которая ведет свой блог на YouTube. Сейчас на него подписано более 950 тысяч людей. В нем она рассказывает, какое поведение женщин мужчины находят привлекательным, а какое, наоборот, отталкивает их. На первых свиданиях почти каждая девушка старается выглядеть женственно и элегантно. Но иногда перебарщивает.

Например, Анна Бей не советует заваливать мужчину сложными словами. Да, впечатляющий словарный запас – это признак высокого интеллекта. Но некоторые мужчины находят чрезмерное использование сложной лексики странным.

“Никто не любит сложных людей, – объясняет Анна Бей. – Женщины часто вычищают свою речь от сленга, стараясь казаться лучше, чем они есть. С этим легко переборщить. Вы можете думать, что использование сложной лексики поможет вам выглядеть настоящей леди в глазах мужчины. На самом деле он просто посчитает вас скучной. Мужчина заметит, что вы перебарщиваете и слишком сильно стараетесь понравиться ему. Оставаться женственной можно и используя простые фразы и слова. Более того, нет ничего более привлекательного, чем естественность”.

“Обратите внимание на то, как мужчина общается с вами, – советует Анна. – Если он использует разговаривает нормально, не используя сложные выражения, то зачем вам делать это? Если вы хотите понравится мужчине, вам в первую очередь нужно найти общий язык. И сделать это проще всего, если оставаться самой собой. Излишняя претенциозность не сделает вас привлекательной. Наоборот, слишком напыщенные люди никому не нравятся”.

Попытки выглядеть идеальной в его глазах

“Соблюдение этикета крайне важно, но не позволяйте ему ограничивать ваше поведение, – говорит Анна Бей. – Идеальные люди с выверенными манерами кажутся привлекательными только со стороны. Вам будет интересно наблюдать за таким человеком, но общаться и сближаться вы с ним не захотите. Поэтому женщины, которые стремятся выглядеть идеально в глазах мужчины, часто лишаются его интереса. Со стороны излишняя правильность выглядит чрезмерно скучной”.

Излишнее стремление казаться правильной во всем

“Чрезмерные попытки казаться правильной могут превратить вас в зануду, – предупреждает Анна. – Такие люди со стороны кажутся невероятно скучными. С ними не хочется проводить время. Современные мужчины предпочитают строить отношения с веселыми и открытыми девушками. Они ищут спутницу, которая не будет давить их собственной правильностью. Им нравятся бунтарки, которые не боятся пробовать что-то новое и любят приключения”.

“Нет, это не значит, что вам нужно тут же прыгать с парашютом, чтобы впечатлить мужчину, – продолжает Анна. – Важно оставаться собой. Не делайте того, что вам не нравится, только для того, чтобы угодить мужчине. Просто расслабьтесь и не ограничивайте себя строгими правилами этикета. Идеальные женщины – миф. Куда больше мужчинам нравится естественность. Распустите волосы, расскажите о каком-нибудь курьезном случае в вашей жизни. Покажите, что вы тоже можете совершать ошибки. Это снимет напряжение во время беседы, сделает ее более расслабленной”.

“Конечно, на первом свидании не стоит выставлять все свои вредные привычки напоказ, – говорит Бей. – Они вполне вероятно оттолкнут мужчину от вас. Но не бойтесь показать, что вы тоже живой человек, который имеет как достоинства, так и недостатки”.

Слишком консервативный стиль в одежде

“Элегантность в одежде тоже должна быть умеренной, – говорит Анна. – Не стоит надевать на первое свидание роскошное платье в пол, если вы не идете на светский прием. Не одевайтесь слишком консервативно. Мужчинам нравятся чувственные, женственные и красивые женщины, которые не стесняются своей привлекательности. Если вы надеваете на свидание бесформенный балахон, ваш наряд оттолкнет вашего спутника. Это не значит, что нужно надевать мини-юбку и короткий топик. Но и одеваться “как бабушка” тоже не стоит”.

Чрезмерная загадочность

“Да, в каждой женщине должна быть загадка, – говорит Анна. – Но с ней тоже важно не переборщить. Нет ничего хорошего в том, чтобы вываливать на мужчину все свои тайны и потаенные мысли. И в то же время дистанцироваться от него, демонстрируя свою загадочность, тоже нельзя. Таинственность в этом случае быстро становится синонимом замкнутости, а она не производит никакого впечатления на мужчину. Такая женщина будет выглядеть скучной и незаинтересованной”.

“Мне кажется, привлекательность женщины-загадки – это устоявшийся миф, – продолжает Анна. – В этом нет ничего интересного. Современным мужчинам не нужна леди или принцесса, они ищут с спутницу, которая станет их лучшим другом. Поэтому им нравится, когда девушка открыта для диалога. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать мужчине несколько забавных историй из жизни. Они помогут разрядить обстановку и наладить общий язык”.