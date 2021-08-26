Эмоциональная и безопасная: три тенденции в индустрии косметики, появившиеся после эры COVID-19

Кризис — это всегда открытие новых возможностей. Пандемия внесла свои коррективы в индустрию моды и красоты, но некоторые изменения оказались весьма полезными. Рассмотрим три основные тенденции в бьюти-сфере.

Цифровая

Раньше многие магазины косметики были стационарными. Из-за пандемии бизнес перешел на обслуживание онлайн. Теперь все больше брендов представляют свою продукцию в социальных сетях, на сайтах. TikTok и “Инстаграм” используются для коммуницирования с клиентами. Покупатели могут получить исчерпывающую информацию от консультантов в онлайн-режиме.

Некоторые бренды представляют 3Д-сайты. Это не просто интернет-магазины с описанием и фотографией товаров. Это такие платформы, где можно дистанционно осуществить экскурсию в магазин, походить по нему, посмотреть, что лежит на полках. Данный инструмент является аналогом привычному походу в магазин, чего так не хватало людям в период локдауна.

Безопасная

Бренды стараются сделать так, чтобы путь товаров от прилавков до конечного потребителя был максимально безопасным. Известно, что на предметах скапливается много бактерий и можно подхватить вирус, взяв в руки изделие, которое до этого находилось в руках у зараженного коронавирусом человека. Поэтому на первый план выходит безопасность тестирования продукции с целью минимизировать риски заражения. Поэтому появляются противогрибковые упаковки, специальные аппликаторы одноразового использования.

Теперь покупатели могут быть уверены в том, что тестируют продукцию безопасно, без угрозы для своего здоровья.

Эмоциональная

Раньше многие покупки были импульсивными. Предметы роскоши приобретались для того, чтобы потешить себя, чтобы улучшить настроение, похвастаться перед другими. Появилась даже болезнь под названием шопоголизм, которая официально была признана психическим расстройством.

Пандемия сильно ударила по карманам простых людей. Покупательская способность снизилась, из-за чего предметы роскоши перестали пользоваться спросом. Товары стали рассматриваться как инструменты для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Люди начали обращать больше внимания на качество. Эмоциональная составляющая теперь заключается не в том, чтобы купить товар, положить на полку или в шкаф и забыть о его существовании, а в том, чтобы наслаждаться результатами эксплуатации.

По этой причине стала пользоваться спросом натуральная косметика, в составе которой нет химии. Люди не хотят переплачивать за бренды. Они, скорее, отдадут предпочтение неизвестной фирме, если увидят, что состав продукции действительно заслуживает внимания.

Некоторые товары стали заменять домашними аналогами. Например, в качестве скраба использовать кофейную гущу. Домашние рецепты пользуются большим спросом, поэтому сегодня нам пригодился опыт наших бабушек по уходу за собой.

А бренды, видя такую тенденцию, стараются сделать свою продукцию более натуральной, полезной и эффективной. Пока в этом плане лидирует корейская косметика, в составе которой вообще нет никакой химии.