 

В Тюмени экс-полицейский признался в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки

26.08.2021, 16:10, Разное
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В Тюмени задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы экс-полицейский Виталий Бережной признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, Бережной совершил преступление против малолетней Насти Муравьевой 30 июня, говорится на сайте СК. «Находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней», — уточнили в ведомстве, добавив, что затем гражданин спрятал коробку с телом ребенка в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное.

СК просит отправить Бережного под арест и планируют предъявить ему обвинение по статье об убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием (п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК).

В СК отмечают, что 40-летний уроженец Сургута с 2008 по 2011 год работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. Бережной приехал в Тюмень в 2015 году, и работал сборщиком мебели. В 2021 году гражданин снял квартиру неподалеку от места жительства школьницы.

Девочка пропала 30 июня, ее тело нашли 19 августа. В отношении руководителя местного следственного управления СК Александра Кублякова проводится служебная проверка в связи «с неэффективностью организованного руководителем следственного управления процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий». Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования дел об исчезновении с 1997 года еще девяти детей в Тюмени.

Источник: Новая газета



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