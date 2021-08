Кэрри уже не та: Сара Джессика Паркер в сланцах на съемках продолжения “Секса в большом городе”

С того дня, как в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения легендарного сериала “Секс в большом городе” под названием And Just Like That…, поклонники активно следят за соцсетями актеров и создателей, а папарацци не упускают ни одного шанса подглядеть за сценами на натуре. Понятно, что съемки идут, в том числе, и в закрытых декорациях – квартирах, ресторанах и прочих локациях, но все же на улицах снимают не реже. Нью-Йорк, как говорила героиня Кэрри Брэдшоу, – еще один и далеко не последний герой всех событий.

В новых сценах заняты Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон. 56-летняя Паркер сменила гламурный образ на более расслабленный и появилась на площадке в свободном комплекте нюдовых цветов и без любимых туфель на шпильке от Manolo Blahnik. Вместо обуви на шпильке на ее ногах были теплые носки с удобными сандалиями Birkenstock, которые некоторые модницы называют “самой уродливой обувью на свете”. Впрочем, возможно, что в кадре Паркер все-таки наденет каблуки, а папарацци зафиксировали момент перерыва между дублями.

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер

О том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки и вместе с ними стали появляться все новые и новые подробности будущего 10-серийного фильма.

В начале августа слухи о том, что Мистер Биг вернется в сериал, подтвердились – на площадке появился 66-летний Крис Нот, чье было под большим вопросом и оставалось большой интригой для поклонников телешоу.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот

А две недели назад Сара Джессика Паркер рассекретила имя актрисы, которая сыграла новую подругу Кэрри, Синтии и Шарлотты. Поскольку Ким Кэтролл давно и бескомпромиссно отказалась от участия в продолжении, все фанаты ждали – будет ли новая Саманта? Ею стала Лиза Тодд Уэкслер, режиссер-документалист и мама троих детей, которую на экране воплотит 50-летняя актриса Николь Ари Паркер.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер