Мнение: Как достичь советских цен и спасти копейку

Модная сегодня тема – “назад в СССР”. Народ вовсю предается ностальгии, рейтинг КПРФ растет как на дрожжах, кругом только и слышно – какой же “чудесной” была жизнь в СССР, как там давали бесплатно квартиры всем желающим и тому подобные фантазии. А я решил подойти к делу основательней – посмотреть, можно ли “вернуться в СССР” в самом базовом смысле – в материальном. То есть – давайте прикинем, можно ли вернуть советские ЦЕНЫ и советские зарплаты? И способ тут есть самый простой – деноминация. Тем более, что-то давненько уже ее не было, явно пора – нули на купюрах уже всем основательно надоели. Последняя была в 1998, тоже аккурат в 1000 раз. Так уж почти четверть века прошло!

Деноминация — дело хорошее, все эти лишние нули на деньгах, я знаю, многих раздражают. Да и не наше это — считать всё в сотнях да тысячах, не говоря уж о миллионах. И опять-таки — а как же наша копейка?! Прекрасная, русская копейка — зачем нам, русским людям, про нее забывать. А при нынешних ценах уже не то что копейки — рубли металлические никому не нужны, народ жалуется, что мелочь только карманы оттягивает…

И скажу как социолог: если судить по фокус-группам, которые я довольно обильно проводил в регионах, народ давно уже провел свою «народную» деноминацию. В диалогах последние 5-10 лет регулярно проскакивает, например, в ответ на вопрос про зарплаты: «Да что это за зарплата — 20 рублей!!» Или, спросишь, к примеру – «А сколько у вас женщины получают за смену в горячем цеху?» И тут же ответ – «Да рубля два, не больше!»

И все окружающие влёт понимают, что «рубли» здесь означают на самом деле «тысячу рублей». Просто народ так сократил, для простоты, вместо «двадцать тысяч рублей» говорит – «20 рублей».

Словом, получается, что люди стихийно уже деноминировали нацвалюту… в 1000 раз. Убрали надоевшие «тысячи» и три лишних нуля. Я прикинул, как бы выглядели цены при такой деноминации. Первым вспомнился почему-то проезд в метро. В Москве сейчас разовый талончик — 50 рублей, стало быть после деноминации будет… «пятачок»! 5 копеек! Прекрасно — как в СССР!

Или взять зарплату депутатов Государственной Думы. Писали, что сейчас она у них 450 тысяч рублей в месяц. Что ж, если сократить нули, будет просто 450 / мес. Хм, тоже вроде нормально, у самых важных чиновников в период СССР вроде бы и было что-то в таком духе…

Попытался применить деноминацию к квартплате. У меня в Москве «двушка», выходит где-то 8 с чем-то тысяч за месяц. Стало быть — 8,5 рублей. Хм… Как сейчас помню, ходил я платить за эту же самую квартиру в начале 80-х, будучи школьником (была у меня такая домашняя обязанность). Нет, не сходится — тогда было три рубля с какими-то копейками! Что ж, получается, что в том, что касается “коммуналки”, по сравнению с СССР квартплата выше почти в три раза.

Правда, дальше уже «после деноминации» начинается какая-то ерунда. Скажем, если взять зарплаты обычных людей, не депутатов. В Москве, как пишут, средняя з/п 60-70 тыс. рублей, в регионах у квалифицированных рабочих — в лучшем случае 30-40 тыс. Это что ж получается — в Москве будет 70 рублей зарплата, а у рабочих — вообще 40?? Но это же совсем мало! Помню, у меня у бабушки была пенсия 40 рублей — так все ее жалели: на заводе, где она всю жизнь работала, сгорели архивы, и ей — со стажем порядка 40 лет! – начислили пенсию как иждивенке! 40 рублей — очень маленькая пенсия. И уж никак не зарплата для рабочего!

И кстати, о пенсиях — тут-то вообще получается жуть: в регионах средняя — 14 рублей «на новые деньги», в Москве — 21 рубль… Какие-то гроши! Плюс совсем уж дикий – даже по советской общей бедности – “прожиточный минимум”: 11 рублей с копейками. Это вообще как?!

Правда, нас должна в таком случае обрадовать еда. Батон хлеба — 3 копейки, картошка — 6 копейки за кило, помидоры (сейчас, в августе) — 10 копеек… Сказка! А мясо? 25-40 копеек килограмм. И самое дикое — водка по 20 копеек за поллитру! А если брать отечественное пиво — так и вовсе тот же пятачок бутылка. Как бы не спился народ на радостях-то!

Очень дешевы будут телевизоры — 15-20 рублей за простые «тошибы», 35-40 — за «сони»… А автомобиль «Жигуль» – 450 рублей!! Всё — какая-то фантастика!

Чувствую, что с деноминацией в тысячу мы, наверно, поторопились. Надо умереннее — в сто раз. Тогда вроде все станет «почти как в совке»: мясо 2,50-4 рубля, хлеб белый 30 копеек, водка — 2 рубля (все равно очень дешево), новая «Лада-Веста» – 4500 р. А зарплата рабочего — почти как у главного инженера в совке — 400 рублей! У среднего москвича (при почти советских ценах на еду) — 700. Как у директора завода или министра!

Правда, совершенно несуразными, с точки зрения советского жителя, станут цены на метро и, особенно, квартплата. 50 копеек за однократный проезд — грабеж! А уж квартплата в 60 (!) рублей — в 20 раз больше…! Сразу видно, на что цены взлетели более всего.

Давайте обсудим, как же лучше провести деноминацию — в 1000 или в 100 раз? Я, честно говоря, за первоначальный вариант — за тысячу. По мне, чем меньше нулей — тем лучше! Зато — какими полновесными станут копейки… Но тут, конечно, могут быть разные мнения.