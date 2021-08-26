Австралийские ученые сумели зафиксировать сигнал от темной материи

В университете Западной Австралии сообщают, что при помощи детектора гравитационных волн им удалось зафиксировать особые сигналы, исходящие от темной материи.

К частности, приборы зарегистрировали два четких сигнала. По мнению исследователей, единственным их источником может быть темная материя. Подробнее с ходом экспериментов можно ознакомиться в журнале Physical Review.

Напомним, что споры о темной материи в научной среде идут уже давно. Проблема в том, что пока еще не удалось получить достаточных доказательств е существования. Поэтому часть ученых продолжает утверждать, что темная материя является всего лишь выдумкой тех, кто пытается найти простые объяснения для необъяснимых явлений природы.