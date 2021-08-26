Найдено объяснение трепанации черепов, которые делали хирурги в древности

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26.08.2021, 16:02, Новости дня
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Трепанация черепа считается одной из самых сложных операций. Но оказывается, что врачи делали ее еще в глубокой древности. Причем кости черепа сверлили без всякой анестезии. Зачем?

Это делали не только в таких развитых странах, как Древний Египет, но даже и в скифских племенах, отмечают эксперты. Об этом свидетельствуют результаты раскопок, во время которых найдены черепа с характерными повреждениями.

Ученые полагают, что такие операции осуществляли, скорее всего, в ритуальных целях. Самое интересное, что их делали абсолютно правильно, со всеми мерами предосторожности и при высоком технологическом уровне при изготовлении инструментов, уточняют исследователи древности. Также трепанации могли делать у людей, которые страдали непрекращающимися головными болями.



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