Найдено объяснение трепанации черепов, которые делали хирурги в древности

Трепанация черепа считается одной из самых сложных операций. Но оказывается, что врачи делали ее еще в глубокой древности. Причем кости черепа сверлили без всякой анестезии. Зачем?

Это делали не только в таких развитых странах, как Древний Египет, но даже и в скифских племенах, отмечают эксперты. Об этом свидетельствуют результаты раскопок, во время которых найдены черепа с характерными повреждениями.

Ученые полагают, что такие операции осуществляли, скорее всего, в ритуальных целях. Самое интересное, что их делали абсолютно правильно, со всеми мерами предосторожности и при высоком технологическом уровне при изготовлении инструментов, уточняют исследователи древности. Также трепанации могли делать у людей, которые страдали непрекращающимися головными болями.