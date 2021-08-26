 

Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

26.08.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение – врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени”, – сказал он.

Кононенко заявил, что в окружении Порошенко знали о возможном нападении и предупредили об этом руководство Управления госохраны. 

“Руководство УГО передало [эту информацию] полиции. Но вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны”, – утверждает экс-замглавы СБУ.

Контекст:

24 августа Порошенко после участия в Марше защитников Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни.

Правоохранители задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После этого Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

“Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой”, – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.06 / НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма

14.04 / Приставку Apple TV модернизируют

11.07 / Эрдоган назвал дату начала мусульманских богослужений в соборе Святой Софии

28.07 / Скоро в РФ появится недорогая вариация кроссовера Volkswagen Taos

29.06 / Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины

30.04 / В Крыму отвергли претензии Европарламента по судоходству в Керченском проливе

24.11 / Самолет не смог вылететь из Петербурга в Москву из-за драки пассажиров

02.05 / Гузеева заявила о «сознании Шариковых» у россиян

07.12 / В Америке представили новую систему для запуска космических спутников

07.02 / В Санкт-Петербурге покажут новую модель Audi RS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика