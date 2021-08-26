Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

“На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение – врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени”, – сказал он.

Кононенко заявил, что в окружении Порошенко знали о возможном нападении и предупредили об этом руководство Управления госохраны.

“Руководство УГО передало [эту информацию] полиции. Но вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны”, – утверждает экс-замглавы СБУ.

Контекст:

24 августа Порошенко после участия в Марше защитников Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни.

Правоохранители задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После этого Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

“Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой”, – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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