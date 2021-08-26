Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин в случае новой волны COVID-19 – Кличко

“С апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве функционируют 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован”, – отметил Кличко.

По данным портала системы здравоохранения Украины, в Киеве две дозы вакцины от COVID-19 получили более 511 тыс. человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал в четверг, что с 1 сентября школы в Украине будут работать в обычном режиме, обучение должно проходить с соблюдением противоэпидемических правил.

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности, отмечал он.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. С 17 июня Кабинет Министров установил в Украине “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из “зеленой” зоны, то есть попадания в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 5 августа, что у Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19. По его словам, из-за распространения штамма коронавируса “Дельта” вспышка в Украине “может быть в любой момент”.

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