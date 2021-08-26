 

Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным

26.08.2021, 16:00, Новости дня
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“Мой мужчина был бы очень недоволен этим. Я не знакомлюсь”, – подчеркнула артистка. Имя своего избранника она называть не стала.

“Личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Артист и так все время живет на виду, так пусть что- то останется только моим”, – резюмировала певица.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. 

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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