Экспорт лома нужно запретить в ближайшее время, чтобы защитить экономические интересы страны – нардеп

Он отметил, что за первые семь месяцев 2021 года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тысячи тонн лома, что в 20 раз превысило объемы за этот же период в прошлом году. В итоге на украинском рынке возник дефицит необходимого для металлургов сырья, что уже заставляет их сокращать производство.

“Экспортная пошлина на лом 58 евро/т оказалась неспособна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл/т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой. Но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики”, – объяснил Магомедов.

Он подчеркнул, что по оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные линии и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более $1,5 млрд валютной выручки.

“Это ударит по стабильности гривны. А сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы”, – отметил Магомедов.

Он напомнил, что сегодня основными покупателями украинского лома являются турецкие и приднестровские металлургические предприятия, и если первые пользуются большой финансовой поддержкой турецкого правительства, то вторые по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, Украина укрепляет позиции основных конкурентов отечественных металлургов на внешних рынках.

По мнению депутата, правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы.

“Выбор очевиден. К тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт”, – резюмировал Магомедов.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, то вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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