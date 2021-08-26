Ученые впервые сняли на камеру загадочный эффект воды

Американские и шведские исследователи впервые сняли на камеру загадочный эффект воды. Речь идет о водородных связях в молекулах жидкости, а получить снимки удалось благодаря использованию сверхбыстрого электронно-дифракционного аппарата.

Группа специалистов из Стэнфордского и Стокгольмского университетов провела первые прямые наблюдения за взаимодействием молекул воды друг с другом. Ученые смогли напрямую наблюдать за ядерным квантовым эффектом, полагая, что их работа поможет понять аномальные свойства H2О.

Известно, что одна молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При противоположных зарядах атомов возникают водородные связи, которые удерживают структуру вместе. При помощи вышеуказанной камеры исследователи провели опыт, заставив молекулы вибрировать под инфракрасным лазером в слое воды толщиной 100 нм. После этого структуры подвергались разрушению за счет коротких импульсов высокоэнергетических электронов от SLAC MeV-UED, и этот момент фиксировали на камеру. Ученые собрали все кадры и соединили их в ролик, демонстрирующий реакцию системы молекул жидкости на свет. Как оказалось, возбужденная светом молекула колеблется, а ее атомы водорода начинают притягивать к себе атомы кислорода из молекул воды, находящихся по соседству. Затем они снова их отталкивают, поэтому пространство между молекулами то сужается, то расширяется.

Источник: inscience.news