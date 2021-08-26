“АвтоВАЗ” временно обновил интерьер седана LADA Vesta Sport

Компания «АвтоВАЗ» решила изменить дизайн интерьера самого дорого седана Lada Vesta Sport. Отмечается, что данное новшество носит временный характер.

Красные вставки производитель сделал бежевыми. Таким образом, Lada Vesta Sport лишилась привычной красно-черной гаммы. Первый покупатель изначально хотел заменить сидения, выполненные в бежево-черных тонах. Он хотел установить в свой автомобиль прежние кресла. Однако, когда автовладелец увидел вживую обновленный вариант машины, то решил отдать предпочтение именно ему.

В «АвтоВАЗе» уже подтвердили, что интерьер салона Lada Vesta Sport был доработан. Однако изменения в отделке представители компании назвали временными. Пока не сообщается, с чем они связаны. Также отсутствует информация о том, когда возобновятся продажи привычного варианта транспортного средства.

Напомним, что официальные продажи Lada Vesta Sport впервые стартовали два года назад. Автомобиль компании стал первым, стоимость которого в прайсах дилеров превысила один миллион рублей. Сейчас на авторынке РФ модель доступна в двух вариациях – Luxe и Luxe с мультимедийным комплексом Enjoy Pro. Стоимость данных комплектаций составляет 1,184 и 1,240 миллиона рублей соответственно.

Источник: gdeichto.ru