 

В Панджшере опровергли информацию о договоренности о ненападении с талибами

26.08.2021, 15:54, Новости дня
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Сопротивление в Панджшере опровергло сообщения о достижении договоренности с движением «Талибан» (запрещено в России) о прекращении военных действий на севере Афганистана, сообщил представитель сопротивления Фахим Дашти.

«Что касается прекращения атак, это обсуждалось, но вчера было нападение в Андарабе (район соседней с Панджшером провинции Баглан) со стороны «Талибана», – прокомментирувал он публикацию телеканала «Джео ти-ви» о том, что договоренность о ненападении достигнута и о ней будет объявлено в течение дня, передает ТАСС.

По словам Дашти, между сторонами сохраняются разногласия, но сопротивление «настроено на продолжение переговоров».

Напомним, что после того, как «Талибан» взял Кабул, последним очагом активного сопротивления стала северо-восточная провинция Панджшер, населенная в основном таджиками. Сообщалось, что во главе антиталибского движения находятся Ахмад Масуд (сын лидера антиталибского «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад), а также вице-президент Афганистана Амрулла Салех, провозгласивший себя и. о. президента республики после бегства главы государства Ашрафа Гани.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Масуд-младший обратился за помощью к США и сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия. В минувшие выходные этот лидер сопротивления заверил: Панджшер не будет сдан «Талибану». «Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – цитировало интервью Масуда каналу Al Arabiya агентство РИА «Новости».

Однако позже стало известно, что представители «Талибана» отправились на переговоры в Панджшер – сообщалось, что оплот сопротивления сдастся без боя.

Ранее движение «Талибан» попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Движение также пообещало  распространить амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на бежавшего президента Гани. Все эти люди могут вернуться в страну, пообещал высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.



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