В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в РФ одновременно со строительством авианосца, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», – цитирует РИА «Новости» Рахманова.

По его словам, о точных сроках создания катапульты говорить рано, так как работы по авианосцу пока не начаты. Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд».