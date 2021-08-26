 

В Белоруссии отказались возбуждать дело о действиях силовиков во время митингов в Минске

26.08.2021, 15:54, Новости дня
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Действия правоохранителей во время протестных акций в Белоруссии в прошлом году соответствовали законам страны, потому необходимости в возбуждении дел по этим фактам нет, сообщил Следственный комитет республики.

«Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.

Там подчеркнули, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о якобы имевших место случаях превышения служебных полномочий, которые выражались «в пытках, сексуальных издевательствах» не нашли объективного повреждения. Это в том числе следует из пояснений самих заявителей, указали в СК.

С 9 по 15 августа 2020 года в ЦИП и ИВС ГУМВД Мингорисполкома доставили свыше 2 тыс. задержанных, при этом численность правоохранителей составляла порядка 50 человек.

«Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей – это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты», – пояснили в СК.

Часть из них ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Также во время проверки выявили десятки лиц, намеренно нарушавших общественный порядок, и создававших «все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств».

«Цель таких действий – последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, массовые протестные акции прошли по всей Белоруссии после 9 августа 2020 года, это случилось после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.



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