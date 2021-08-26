Скандалы: Уголовному делу назвали цену

Бизнесмена Александра Заложникова и бывшего сотрудника Генпрокуратуры Михаила Данилова обвинили в обмане владельца бизнес-центра

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «УК «Сурская Ривьера»» Александра Заложникова и Михаила Данилова, в прошлом сотрудника Генпрокуратуры. Им инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, фигуранты похитили у владельца столичного бизнес-центра Владимира Романова 13,5 млн руб. и $100 тыс.

За эти деньги они обещали предпринимателю помочь возбудить уголовное дело о незаконном захвате его бизнес-центра и оградить его самого от уголовного преследования.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СКР по Москве 30 июня этого года по заявлению владельца бизнес-центра (Просвирин пер., 4) Владимира Романова. Как было установлено в ходе предварительного следствия, начиная с 2017-го и по май 2018 года директор ООО «УК «Сурская Ривьера»» (управление эксплуатацией жилого фонда в Пензе за вознаграждение или на договорной основе), учредитель ООО «Фортон Девелопмент» (занимается строительством жилых и нежилых зданий) Александр Заложников и бывший сотрудник Генпрокуратуры Михаил Данилов, «войдя предварительно в преступный сговор», получили от господина Романова в 2017 году 10 млн руб. в ходе встречи в гостиничном комплексе «Измайлово», еще 3,5 млн руб. в феврале 2018 года в подъезде одного из домов на Сретенке и, наконец, в мае 2018 года еще $100 тыс., и тоже в подъезде жилого дома.

Как выяснилось, за эти деньги господа Заложников и Данилов обещали предпринимателю выйти на «нужных» людей в правоохранительных органах с тем, чтобы силовики не возбуждали против него уголовное дело в рамках конфликта вокруг его бизнес-центра, и при этом гарантировали, что по его заявлению о рейдерском захвате БЦ общей площадью 2,5 тыс. кв. м будет возбуждено уголовное дело, самому заявителю предоставят госзащиту, а на объект наложат арест.

Дело в том, что господин Романов в течение длительного времени безуспешно пытался решить вопрос о возврате бизнес-центра. В конце концов его свели с Александром Заложниковым, который познакомил бизнесмена с бывшим сотрудником надзорного органа Михаилом Даниловым, и оба взялись решить проблему. Впрочем, ничего из обещанного они не сделали и через какое-то время и вовсе исчезли из поля зрения бизнесмена Романова, перестав отвечать на его телефонные звонки. Все это и побудило господина Романова обратиться в ФСБ.

В результате директор «Сурской Ривьеры» Заложников был задержан у себя дома, и ГСУ СКР по Москве предъявило ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие считает, что фигуранты не собирались предпринимать какие-либо действия в пользу бизнесмена, а его деньги намеревались похитить и распорядиться ими «по собственному усмотрению».

В ходе допроса господин Заложников своей вины не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

При избрании ему Пресненским судом Москвы меры пресечения в виде содержания под стражей представитель столичного главка СКР подчеркнул, что виновность господина Заложникова подтверждается показаниями потерпевшего, обвиняемого Михаила Данилова, который стал сотрудничать со следствием (для него суд ограничился запретом определенных действий), и оперативными материалами. Кроме того, у следствия, подчеркнул его представитель, с учетом того, что господин Заложников привлек к совершению преступления экс-сотрудника прокуратуры, есть основания полагать, что обвиняемый имеет большие связи в правоохранительных органах и, оказавшись на свободе, может их использовать для того, чтобы оказать давление на свидетелей или иным способом препятствовать расследованию.

Согласившись с аргументами московского ГСУ СКР, Пресненский райсуд избрал господину Заложникову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября.

Юрий Сенаторов