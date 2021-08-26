Скандалы: Досудебный беспорядок

В России изобрели новую схему обналичивания денег, которая стремительно набирает обороты

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. Об этом «Известиям» сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Информацию подтвердили в крупнейших банках.

В соответствии с этой схемой компания-«должник» по медиативному соглашению обязуется выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают деньги, а затем обналичивают их.

По исполнительному документу

За первое полугодие объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили «Известиям» в ЦБ. Такие соглашения позволяют участникам конфликта решить спор без обращения в суд. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах. В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». В связи с этой тенденцией Росфинмониторинг рекомендует медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.

В последнее время наблюдается рост объемов подозрительных операций с использованием медиативных соглашений, подтвердил «Известиям» представитель Росфинмониторинга. Он уточнил, что за первое полугодие 2021-го сумма таких операций по сравнению со вторым полугодием 2020-го выросла более чем на 70%.

— В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, — пояснили в Росфинмониторинге.

Об этой схеме знают в Росбанке, «Открытии» и Крымском РНКБ, сообщили «Известиям» их представители. Это один из вариантов давно существующих видов мошенничества с использованием исполнительных документов, уточнили в РНКБ.

— По медиативному соглашению компания-должник обязуется выплатить долг кредиторам-физическим лицам на основании гражданско-правового договора. По факту получения денежных средств физлица обналичивают их. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники при этом характеризуются признаками технических компаний, — пояснил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Институт развивается

К урегулированию споров с помощью медиации граждане могут прибегать с 2010 года, напомнила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, пока этот институт редко используется гражданами, но уже охотно применяется для осуществления незаконных бизнес-махинаций.

— Например, создается фиктивная задолженность между организацией и физическим лицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение. Следом физическое лицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию, которые относятся к числу исполнительных документов, банк переводит денежные средства на счет физлица и таким образом происходит их обналичивание, — рассказала она.

На сегодня больше всего медиаций по спорам, связанным с семейными отношениями: разводы, родительские обязанности, раздел имущества. Кроме того, услуги медиатора становятся все популярнее в бизнес-среде, отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Она добавила, что эта процедура может проходить как во внесудебном порядке, так и во время судебного разбирательства.

Институт медиации в России еще находится в стадии развития, считает эксперт: особенно интенсивно на его применение повлияли условия пандемии, когда количество конфликтов выросло, а участники спора не всегда могли разрешить его в суде из-за коронавирусных ограничений.

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году сократились на 26%. В частности, масштабы обналичивания снизились примерно на треть. При этом обострилась проблема использования исполнительных документов для этих целей: объемы теневых операций с их применением возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60% (до 25 млрд рублей), следует из статистики регулятора.

Наталья Ильина