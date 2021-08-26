 

Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

26.08.2021, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Сергея Собянина, в Москве продолжается реализация программ повешения качества медицинской помощи. Одной из важнейших программ градоначальник считает онкологическую. Всего за несколько лет был внедрен новый московский стандарт онкологической помощи, обеспечена преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и реабилитации.

Кроме того, в медучреждениях закуплено современное оборудование. Также продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной помощи. Лекарственное обеспечение тоже является одним из главных вопросов. С 2019 года почти 55 тысяч москвичей с онкологией получили более 800 тысяч упаковок препаратов таргетной, иммунной и гормональной терапии.

Собянин рассказал, что с 2022-го современные препараты будут получать пациенты с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Будет охвачено 90% онкологических заболеваний, при возникновении которых необходима лекарственная терапия.

“Часто говорят, что здоровье не купишь. Но лекарственная терапия рака – это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей. Поэтому в 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака”, – сказал мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что продолжается работа над инструментами, которые помогут улучшить процесс оказания медпомощи пациентам с онкологией. Например, сейчас столичные власти вместе с экспертами-онкологами создают механизм оценки новых противоопухолевых препаратов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / “Единая Россия” предложила включить службу в армии в трудовой стаж

05.07 / Мнение: Генпрокуратура против СК. Начало?

01.04 / Кверху смехом

01.07 / “Похоже, не знаком с историей”: политолог Корнилов о конфузе Зеленского с украинским флагом

20.07 / Анастасия Стежко из сериала “Полицейский с Рублевки” показала фото со свадьбы в Париже

27.04 / Мнение: Расходы “на оборону” достигли уровня Холодной войны.

21.06 / Вакцинация против COVID-19 не ухудшает качество и концентрацию сперматозоидов

18.07 / Олимпиадские муки

26.11 / Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 25,4 тысячи

17.02 / Мнение: России не нужна Европа?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика