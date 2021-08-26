Что не так с законом об иноагентах?

«Коллективный иммунитет будет достигнут, когда 60% населения получат статус иностранных агентов». Примерно такие грустные шутки сопровождают фактически еженедельное признание СМИ и других организаций иноагентами. Юристы «Правовой команды» рассказывают, с чего начиналась история иноагентских статусов в России, как эволюционировала и что с ней не так с юридической точки зрения.

История вопроса

В законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году, когда Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих организациях». Идея властей была в том, что НКО, которые так или иначе занимаются политической деятельностью, получая при этом зарубежное финансирование, должны предупредить об этом государство. При этом явка с повинной должна была быть добровольной — некоммерческие организации, которые занимались, например, наблюдением за прозрачностью выборов, должны были сами заявить в Минюст, что как-то связаны с иностранными деньгами.

До 2014 года в первом реестре иноагентов числилась единственная организация, о работе которой в сфере НКО никто ничего не знал. Ситуация изменилась, когда признание себя иноагентом перестало быть делом исключительно добровольным: отныне НКО могли принудительно признать иностранным агентом по итогам проверок Минюста. Чаще всего такие проверки бывают внеплановыми, но некоторые организации получали статус иноагента после плановых визитов проверяющих. Уже летом 2014 года список пополнили правозащитный центр «Мемориал» и несколько других организаций.

В 2015 году законодатели прописали для НКО механизмы выхода из реестра иностранных агентов. Самый простой способ — просто ликвидировать организацию. Еще можно попробовать доказать, что НКО перестала заниматься политической деятельностью или прекратила получать деньги из-за рубежа. Третий вариант — быстро вернуть иностранные деньги и больше их не получать.

Многие организации смогли выйти из реестра: если на пике там было больше 220 организаций, сейчас иноагентами считаются 76 НКО. Все они, по смыслу закона, должны заниматься политической деятельностью. Но поскольку закон трактует это понятие весьма широко, в реестр включены в том числе правозащитные организации, институты поддержки СМИ, а также, например, организации, борющиеся с ВИЧ. Ни одной НКО из реестра не удалось через суд доказать, что политики в ее работе нет.

СМИ-иноагенты

В 2017 году в России приняли закон о СМИ-иноагентах. Ими признаются работающие в России и распространяющие информацию на зарубежные деньги юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица. При этом на практике до сих пор непонятно, на каком основании то или иное СМИ попадает в реестр, и тем более не ясен механизм выхода из него.

Средства массовой информации создаются именно для распространения информации, поэтому единственным критерием для включения в новый реестр стало иностранное финансирование. Новые нормы закона, по замыслу его авторов, можно применять и к иностранным СМИ, и к российским организациям, и даже к обычным людям, распространяющим информацию.

От СМИ-иноагентов требуют того же, что и от НКО — отчитываться о расходовании средств, указывать персональный состав руководства и маркировать свои материалы, рассказывая аудитории о статусе. При этом если у НКО хотя бы есть механизм выхода из реестра, СМИ-иноагенты такой возможности лишены. Теоретически можно попытаться оспорить решение через суд, но в законе о возможности выхода из реестра ничего не сказано.

Более того, у юридического сообщества нет понимания, каким образом происходит процесс включения СМИ в реестр. Если проверки НКО, по итогам которых организации могут признать иноагентами, проводит Минюст, то кто и как проверяет в этом смысле СМИ, непонятно. В законе об этом ничего не сказано.

В конце 2019 года СМИ-иноагентов обязали регистрировать в России свои юрлица. Причем СМИ, признанные иноагентами, вынуждены регистрировать коммерческие организации, а в законе написано, что к таким компаниям могут применяться нормы закона об НКО. Это абсурд с юридической точки зрения: ООО сдают отчеты как НКО, выполняющие функции иноагента.

Физлица-СМИ-иноагенты

Член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила у представителей Минюста, за что журналист может быть персонально признан иноагентом. Оказалось, что причиной может быть, в том числе, пресс-тур или поездка на конференцию, оплаченные иностранной организацией, а также зарубежные премии за победу в конкурсах и даже переводы от родственников из-за рубежа. В законе об этом ничего не сказано.

Обычные люди, которые персонально признаны иноагентами, тоже должны открыть свою компанию. Если в случае с организацией принцип понятен — государство может применять меры ответственности только к российскому юрлицу, — то почему люди-иноагенты должны создавать компании, причем на практике получается, что именно коммерческие, с точки зрения права непонятно.

У человека или организации, попавших в реестр, есть месяц на создание юрлица и еще месяц, чтобы сдать отчетность. Причем уведомление о создании по закону можно отправить или через сайт или Почтой России. И если НКО могут загрузить форму прямо на сайте Минюста — такой функционал там есть, — то для СМИ за годы с момента появления закона такую обещанную законом техническую возможность так и не обеспечили. Поэтому путь один — ногами на почту.

Зарегистрировать компанию довольно сложно: нужно правильно заполнить все бумаги, что для человека без подготовки почти нереально, найти бухгалтера, даже если отчетность будет нулевой, нужно открыть счет и иметь в банке как минимум 10 тысяч рублей в качестве уставного капитала. Еще юрлицу нужен адрес регистрации. При этом ни в какой реестр иноагентов это юридическое лицо по закону не включается

Организации, созданные физлицами-иноагентами, по закону тоже должны сдавать отчетность в налоговую по специальным в формам. А сами физлица должны ежеквартально сдавать отчеты в Минюст. В отчете нужно расписать, откуда получены деньги и на что потрачены — условно говоря, 20 тысяч на питание, 3 на покупку бумаги, 5 на корм кошке. При этом нигде не указано, как именно это учитывать, нужно ли хранить и прикладывать к отчетности чеки. Отчеты сдаются по формам, утвержденным для НКО-иноагентов, но гражданам, признанным иноагентами, приказ Минюста позволяет, например, не указывать в документах ОГРН и информацию об органах управления.

С 2022 года формы отчетности серьезно изменятся. Например, если раньше нужно было отчитываться ежеквартально, то, если не будет изменений, касающихся отчетов СМИ-иноагентов, скоро государству нужно будет 7 отчетов, сдавать которые придется с разной периодичностью и в разные сроки в течение года. Физлицам-иноагентам остается ждать, что Минюст выпустит новый приказ, как им сдавать отчетность.

Рано или поздно, когда для СМИ и журналистов появится механизм выхода из реестра, ООО многим больше не понадобятся и их надо будет ликвидировать. Это сложная процедура, которую самостоятельно людям без юридического образования и бизнес-практики тоже не осилить. Если юрлицо просто бросить, рано или поздно его исключат из ЕГРЮЛ, но тогда учредитель-журналист на три года лишится права учреждать любые другие организации.