Для блеска, объема и не только: 4 самодельные маски для волос из натуральных компонентов

На рынке доступны тысячи средств по уходу за волосами, но домашние маски продолжают оставаться популярными. Полноценные натуральные продукты, лишенные консервантов и искусственных ароматизаторов, обеспечивают качественный уход. Откройте холодильник и кухонный шкаф и приготовьте для ваших волос первоклассную маску из природных ингредиентов, подобранную по типу ваших прядей.

Маска для объема волос

Летом теплая и влажная погода делает волосы гладкими и лишает их объема. Пышные и густые локоны, которые излучают здоровье и силу, – мечта каждой женщины. Неожиданного объема вы добьетесь с маской из яичных желтков и рома.

Смешайте 3 яичных желтка со столовой ложкой оливкового масла и половиной чайной ложки рома, перемешайте, пока не получите однородную смесь, нанесите на всю длину и у корней и оставьте примерно на час. Для большего эффекта накройте волосы полотенцем, чтобы тепло позволило полезным ингредиентам глубже проникнуть в волосы.

Маска смывается теплой водой и мягким шампунем. Учтите, что желток сложно смыть, потребуется больше времени, так что наберитесь терпения.

Маска для жирных волос

Высокие температуры на улице приводят к повышенной жирности кожи головы. Чтобы волосы дольше оставались чистыми и свежими, приготовьте домашнюю маску с 50 г йогурта и одним яйцом. Хорошо перемешайте и нанесите на сухие волосы.

Маска смывается всего через 10 минут, что делает ее подходящей для женщин, которые ведут активную повседневную жизнь и не имеют свободного времени для ухода за собой. Мытье холодной водой обязательно, горячая вода сворачивает яйцо и делает мытье крайне неприятным и трудным.

Маска для сияния волос

В состав маски входят следующие ингредиенты: один яичный желток и одна столовая ложка водки, лимонный сок, миндальное масло и йогурт. Чем дольше полученная смесь, разогретая в огнеупорной таре, остается на голове, тем сильнее будет эффект от маски. Оставьте не менее чем на час, не забыв прикрыть голову полотенцем. Смойте холодной водой, в которую можно добавить ложку уксуса для еще более впечатляющих результатов и зеркального блеска.

Маска против ломкости

Если природа одарила вас ломкими волосами, вам необходимо питание. Такие пряди обычно более сухие и вьющиеся и требуют особого ухода. Смешайте 2 столовые ложки кокосового и оливкового масла, хорошо перемешайте до однородной массы и нанесите по всей длине.

Если кожа головы сухая, нанесите на корни. Маску оставляют действовать примерно на час, накрыв волосы полотенцем. Смойте шампунем для сухих волос.