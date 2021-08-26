 

Выспавшийся взгляд можно “подделать”: рекомендации по макияжу, которые помогут скрыть последствия бессонной ночи

26.08.2021, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бессонная ночь наутро чаще всего дает о себе знать синяками под глазами, покраснениями, опухшим лицом. Даже если вы будете чувствовать слишком уставшим и невыспавшимся, выглядеть все равно хочется свежо. Предлагаем вам несколько советов, как за несколько минут вернуть себе презентабельный внешний вид.

Увлажните кожу

Лучшим средством от усталости, по мнению визажистов, является увлажнение. Чтобы увлажнить кожу вокруг глаз, хорошо подойдет крем для век, содержащий кофеин. Он способствует смягчению гусиных лапок и уменьшению отечностей. Когда крем полностью впитается, можете нанести консилер и привычный для вас макияж вокруг глаз.

Освежить лицо вы сможете при помощи увлажняющей тканевой маски, например, с гиалуроновой кислотой. Если же такой маски у вас дома не оказалось, протрите лицо кубиком льда. Желательно заранее заготовить такие кубики из мицеллярной или кипяченой воды. Лицо промокните сухим полотенцем и нанесите немного увлажняющего крема.

Избавьтесь от покраснений

Покрасневшие глаза утром также являются признаком того, что вам не удалось хорошо выспаться. Справиться с проблемой поможет жидкая подводка. Ее следует нанести на ватерлинии глаз, что поможет скрыть нежелательные покраснения.

Также от покраснений хорошо помогают компрессы из черного чая без добавок и ароматизаторов. Ватные диски окуните в остывший чай, отожмите и положите на глаза.

Уберите темные круги под глазами

Для устранения темных кругов под глазами воспользуйтесь консилером оранжевого или персикового оттенка. Небольшое его количество нужно нанести на кисть или безымянный палец. Распределите средство на область под глазами, двигаясь к внешнему углу. Этим вы устраните темные следы и придадите глазам более свежий, приподнятый вид.

Хорошим средством от отеков и синяков под глазами являются патчи для глаз. Однако, если они у вас закончились, на помощь придет свежий огурец. Отрежьте от огурца два кусочка, положите их на глаза и полежите пятнадцать минут.

Если у вас есть немного времени, заварите крепкий зеленый чай. Дайте заварке остыть, смочите в ней ватные диски и положите их на глаза. Полежите с таким компрессом десять-пятнадцать минут.

Сделайте правильный макияж

Когда вы избавились от припухлостей, темных кругов и покраснений на лице, обязательно нанесите на ресницы тушь. Более четкие линии глаз делают их визуально больше, а взгляд более ярким и бодрым.

Что касается макияжа, то после бессонной ночи лучше использовать мягкие пастельные тона вместо контрастных и ярких.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Хочешь видеть — вот мои глаза

23.09 / Поможет предотвратить рак: врач о необычных свойствах квашеной капусты

05.07 / Мнение: Достижения и провалы

18.06 / В России в два раза подорожали картофель и морковь

21.01 / СК потребовал задержать 38 миллионов зрителей, просмотревших новое расследование Навального

04.04 / Мнение: Процент дожития до пенсии, мегаутечка из Фейсбука и перезапуск Рутуба

21.08 / Главный реестр физлиц, юрлиц и всего такого иностранного

28.07 / Юлия Липницкая показала новорожденную дочь

06.05 / Поклонники обвинили Ольгу Бузову в хайпе на болезни

18.09 / Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика