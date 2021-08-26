Выспавшийся взгляд можно “подделать”: рекомендации по макияжу, которые помогут скрыть последствия бессонной ночи

Бессонная ночь наутро чаще всего дает о себе знать синяками под глазами, покраснениями, опухшим лицом. Даже если вы будете чувствовать слишком уставшим и невыспавшимся, выглядеть все равно хочется свежо. Предлагаем вам несколько советов, как за несколько минут вернуть себе презентабельный внешний вид.

Увлажните кожу

Лучшим средством от усталости, по мнению визажистов, является увлажнение. Чтобы увлажнить кожу вокруг глаз, хорошо подойдет крем для век, содержащий кофеин. Он способствует смягчению гусиных лапок и уменьшению отечностей. Когда крем полностью впитается, можете нанести консилер и привычный для вас макияж вокруг глаз.

Освежить лицо вы сможете при помощи увлажняющей тканевой маски, например, с гиалуроновой кислотой. Если же такой маски у вас дома не оказалось, протрите лицо кубиком льда. Желательно заранее заготовить такие кубики из мицеллярной или кипяченой воды. Лицо промокните сухим полотенцем и нанесите немного увлажняющего крема.

Избавьтесь от покраснений

Покрасневшие глаза утром также являются признаком того, что вам не удалось хорошо выспаться. Справиться с проблемой поможет жидкая подводка. Ее следует нанести на ватерлинии глаз, что поможет скрыть нежелательные покраснения.

Также от покраснений хорошо помогают компрессы из черного чая без добавок и ароматизаторов. Ватные диски окуните в остывший чай, отожмите и положите на глаза.

Уберите темные круги под глазами

Для устранения темных кругов под глазами воспользуйтесь консилером оранжевого или персикового оттенка. Небольшое его количество нужно нанести на кисть или безымянный палец. Распределите средство на область под глазами, двигаясь к внешнему углу. Этим вы устраните темные следы и придадите глазам более свежий, приподнятый вид.

Хорошим средством от отеков и синяков под глазами являются патчи для глаз. Однако, если они у вас закончились, на помощь придет свежий огурец. Отрежьте от огурца два кусочка, положите их на глаза и полежите пятнадцать минут.

Если у вас есть немного времени, заварите крепкий зеленый чай. Дайте заварке остыть, смочите в ней ватные диски и положите их на глаза. Полежите с таким компрессом десять-пятнадцать минут.

Сделайте правильный макияж

Когда вы избавились от припухлостей, темных кругов и покраснений на лице, обязательно нанесите на ресницы тушь. Более четкие линии глаз делают их визуально больше, а взгляд более ярким и бодрым.

Что касается макияжа, то после бессонной ночи лучше использовать мягкие пастельные тона вместо контрастных и ярких.