 

Мнение: О религиозных убеждениях атеистов

26.08.2021, 15:18, Разное
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Формально, #Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством. По статистике, менее половины её граждан – чётко православные, а каждый восьмой мнит себя атеистом, либо агностиком. По другим данным, так и каждый шестой. Свобода, чего уж тут.

Вот к этим самым свободным и вопрос. Но только ответят ли?

В канун очередной памятной и скорбной даты посетил обычное московское кладбище. Не буду говорить сейчас, как оно разрослось за этот год – отрицателей не переубедить, а умные и так знают. Вопрос в другом.

Все свежие могилы обозначены крестами. Большинство – ещё и с изображением Распятия, плоским либо фигурным. Ладно, мусульмане, иудеи, буддисты – хоронят своих мертвецов на своих же кладбищах, по своим обрядам.

Но…

Ни на одной из десятков, если не сотен свежих могил нет иных знаков, кроме символа христианства. Выходит, либо – либо. Либо все атеисты и прочие отрицатели религий не умирают вообще. Либо все они под занавес жизни приходят ко Христу. Вариант, что все являются огнепоклонниками, можно отмести сразу: в колумбарии, например, Кузьминского некрополя практически нет табличек без тех же символов веры; вероятно, в других местах так же.

Так вот и вопрос к «атеистам». Чего вы все так боитесь после смерти? Зачем используете чуждые вам символы других религий? И что мешает вам обозначить внятно своё отсутствие принадлежности к любой из конфессий?

Неужели религиозные убеждения?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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