Мальчик бьется с Тамбовом

Обвиняемого в смерти двоих мигрантов трижды оправдали присяжные. Но следствие пошло на четвёртый круг. История одного убийства.

Сапарбий Голаев возле Сорнова пруда, на месте, где трупы погрузили в лодку. Фото: Леонид Никитинский / «Новая»

Растущая лавина уголовных дел против представителей оппозиции заслоняет от нас картину борьбы с настоящей, общеуголовной преступностью. Так ли успешно «правоохранительные органы» справляются, например, с изобличением убийц, как сторонников Навального по «санитарным делам»?

14 мая 2016 года из дома в поселке Токаревка Тамбовской области пропали Губарев и Найденко — два снимавших дом бригадира украинских мигрантов, работавших на строительстве птицефабрики. 16 мая под мостом нашли изрезанную надувную лодку со следами крови, а 18-го в лесополосе был обнаружен автомобиль «Тойота Ленд Крузер» Губарева. 19 мая на заросшем берегу Сорнова пруда в 20 км от Токаревки нашлись весла и насос, а также шлепанцы без задников, упавшие с ног одного из пропавших. 26 мая водолазы подняли трупы бригадиров со дна в 100 метрах от места, где лодку спускали в воду. Определить точное время смерти было уже невозможно, но на ее причину указывали огнестрельные ранения у обоих, в том числе в голову. Руки трупов были связаны чем придется, к ним были привязаны кирпичи и камни. Видимо, убитых пытали, иначе не было смысла их связывать, прежде чем стрелять в голову.

20 июля 2016 года на съемной квартире в Москве следственная бригада из Тамбова задержала по подозрению в этом убийстве Сапарбия Голаева родом из Карачаево-Черкесии. На его возможную причастность указывали данные маячка-трекера на арендованной Голаевым машине «Хендай Солярис», на которой он в мае четырежды приезжал в район Токаревки, в том числе поздно вечером 14-го по пути в Москву, сделав остановку на трассе у съезда к Сорнову пруду.

Убитые Виталий Губарев и Виталий Найденко. Фото из соцсетей

В общей сложности Голаев провел в тамбовских СИЗО около трех лет и… был трижды оправдан тремя коллегиями присяжных в Тамбовском областном суде: в 2019 году, 20 мая 2020 года и только что 10 августа 2021 года — единогласно. При отборе третьей коллегии Голаев и его адвокат Мажир Кучмезов не заявили ни одного отвода, подчеркнув, что доверяют любому составу присяжных.

В сентябре прошлого года, когда Кучмезов рассказал мне эту историю, мы съездили с ним и с Голаевым, после второго оправдательного вердикта освобожденным из-под стражи, по местам якобы совершенных им преступлений. Подробнейший рассказ об этом опубликован в «Новой». Единственное, чего там не хватает, это разговора с прокуратурой и СК по Тамбовской области, но там, несмотря на звонок из СПЧ, от встречи уклонились. После отмены второго оправдательного вердикта на третий судебный процесс в 2021 году я поехать не мог, так как, как и первые два, он шел в закрытом режиме по причине «опасности для секретных свидетелей обвинения».

Под несколькими псевдонимами таких свидетелей выступали двое: мужчина, которого Голаев брал с собой в первые три поездки, поскольку дорога туда довольно сложная и занимает не менее 7 часов, и женщина, ездившая с ним в последний раз в день убийства. Первый свидетель рассказывал присяжным, как Голаев ездил вымогать у убитых 900 тысяч рублей, объясняя съезды «Соляриса» на боковые дороги. Сам он был уже осужден за то же «вымогательство» по так называемой сделке, но представлен присяжным как просто «свидетель».

Второй свидетель — женщина, которая уточняла данные трекера «Соляриса» о стоянке 14 мая с 20 до 23 часов у ворот птицефабрики и о 26-минутной остановке на обратном пути у пруда. С ее слов, от ворот Голаев и незнакомый ей «Алексей» ушли к дому бригадиров (около 500 метров), а вернулись через час на «Тойоте» и велели ей следовать за ними. На площадке у пруда она осталась в «Солярисе», а Голаев с «Алексеем» уехали в темноту и вернулись через 26 минут (по показаниям трекера). Джип они бросили дальше в лесу, пересев в «Солярис», чтобы вернуться в Москву.

Что следствие делало со свидетельницей, чтобы заставить ее так говорить, я достоверно знаю, но пересказывать не буду.

По версии следствия, Губарев и Найденко были связаны и убиты в доме в Токаревке, а затем их трупы погружены в багажник «Тойоты». Но свидетели, побывавшие в доме наутро, не видели следов драки, не сохранилось и следов от пуль, которых навылет прошло четыре. Не говоря уже о сомнительной возможности для щуплого Голаева справиться с Губаревым, рост которого был под метр девяносто, да и два таких тела не влезли бы в багажник «Тойоты», где к тому же были обнаружены лишь незначительные следы крови (возникшие, видимо, при перевозке лодки).

Адвокат Голаева Мажир Кучмезов

За те 26 минут, что «Солярис» простоял у съезда к пруду, Голаев и «Алексей», по версии следствия, должны были успеть: доехать в темноте под проливным дождем до неприметного места, где лодку спустили на воду, надуть ее, собрать весла, привязать к трупам грузы, дважды отплыть на 100 метров (два тела за раз эта лодка не подняла бы), сдуть и сложить лодку и на «Тойоте» вернуться к «Солярису» (в светлое время суток этот путь занял у нас 4 минуты в один конец).

Критикуя действия следователей, прокуроров и решения судей по делам с политической подоплекой, нам чаще всего приходится спорить о признаках и составах преступлений, по поводу доказательств обычно спорить сложно, так как они оцениваются всегда субъективно и в совокупности. Но здесь предложенный следствием расклад выглядит абсолютно нереальным, а других доказательств, кроме трекера и секретных свидетелей, у него, по сути, нет. С большей вероятностью можно было предположить, что драка и убийство 14 мая произошли именно на пятачке у пруда, который чужак без помощи местных жителей и не смог бы найти. О том же говорят и тапочки, упавшие здесь с ног одного из убитых.

Голаев, имевший возможность скрыться после каждого из двух оправданий, объяснил между тем присяжным все передвижения «Соляриса» с распечаткой маршрута и картами в руках. В течение скольких-то лет он скупал и ремонтировал старую строительную технику и сдавал ее в аренду (может быть, и не совсем по закону) подрядчикам на стройках средней руки. Такая техника, включая бульдозер, работала и на стройке в Токаревке.

В 2016 году между подрядчиком, арендовавшим эту технику, и заказчиком начались какие-то конфликты, бульдозер удерживали, и Голаев ездил его выручать. В последнюю поездку 14 мая, в которой его сопровождала знакомая, он брал также бульдозериста, с которым договорился по случаю, а до этого не был знаком, но звали его в самом деле Алексеем.

Найти его в 2016 году для следствия не составляло труда, но спустя пять лет для защиты это оказалось уже невозможно.

14 мая в результате вечерних переговоров, на время которых он оставлял «Солярис» у ворот фабрики, Голаев смог добиться возврата бульдозера, но погрузили они его на трал, чтобы увезти в Воронеж, лишь около 22 часов. В темноте под дождем это удалось плохо, у трала то и дело возникали какие-то неполадки, и ему с сопровождавшей его женщиной на «Солярисе» приходилось возвращаться и останавливаться в ожидании Алексея, чем была вызвана и стоянка у съезда к пруду.

Трем коллегиям присяжных версия Голаева показалась убедительной. Мы же скажем, что версия обвинения может быть сфальсифицирована: складывается ощущение, что следователь подгонял ее под показания трекера и для этого посадил свидетеля-мужчину и оказывал давление на свидетеля-женщину. Если это действительно так, то это может быть расценено как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 299 УК РФ «Привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении».

Статуя Фемиды перед зданием Тамбовского областного суда. Фото: ТАСС

Тяжкое убийство осталось нераскрытым, хотя первые следственные действия были предприняты в другом направлении. Преступление, вероятно, было связано с тем же конфликтом между заказчиком и подрядчиком на строительстве, из-за которого там застрял и бульдозер Голаева. Но продолжение расследования в эту сторону могло вывести на манипуляции с финансированием стройки, и кому-то показалось удобней обвинить в убийстве подвернувшегося Голаева. Возможно, тот, с кем Голаев вел переговоры, про него и рассказал, а иначе найти этот «Солярис» было бы как иголку в стоге сена.

Но вопросы по следствию есть, конечно, не только к следователю. Нестыковки в деле не могли не заметить его руководители в СК, прокуроры, утвердившие обвинительное заключение и трижды представлявшие обвинение в суде, судьи Верховного суда РФ, дважды отменявшие оправдательные вердикты, и, разумеется, все трое судей, проводивших в Тамбове процессы с присяжными. Ну и, конечно, сами присяжные, которых как раз все нелогичности и смутили — а если бы не они, то, пожалуй, профессиональные судьи вынесли бы Голаеву обвинительный приговор.

История не окончена. Как сказал «Новой» адвокат Кучмезов, Тамбовская областная прокуратура снова обжаловала оправдательный вердикт. Можно, конечно, собрать и четвертую, и пятую коллегию присяжных, но стоянка «Соляриса» у пруда дольше не станет. Любопытно,

что должны думать о судебной системе жители Тамбова, с которыми присяжные, несомненно, делятся впечатлениями от этих процессов?

Читая о «санитарных» и схожих делах, мы говорим, что политически РФ как бы «вернулась в СССР». Но в СССР эта история могла бы стоить начальству тамбовских «правоохранительных органов» партбилетов, а следователь с большой долей вероятности поехал бы в Нижний Тагил в специальную колонию для «сотрудников». Что произойдет с ними в наши дни? Давайте посмотрим.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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