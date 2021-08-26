Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Лолита, Юлианна Караулова и другие на закрытии “Новой волны”
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Вчера отгремела торжественная церемония закрытия международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки “Новая волна”, который с 2015 года проходит в Сочи. Специально к закрытию в очи прилетели Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Юлианна Караулова и Лера Кудрявцева. Также по красной дорожке перед гала-концертом в NEW WAVE HALL прошлись звезды, которые были на фестивале почти с самого начала: Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Ваня Дмитриенко, Артем Качер и многие другие.
Кульминацией гала-концерта стало объявление имени победителя конкурса: в этом году приз в 3,5 миллиона рублей и статуэтку “Хрустальные волны” получил представитель Армении Саро Геворкян. Второе место заняла конкурсантка из Болгарии Деница Караславова, “бронзы” же удостоился Хорхе Гонсалес из Испании. Всего же в этом году участвовали 12 финалистов из 10 стран.
Напомним, 20 августа прошел творческий вечер Димы Билана под названием “39.8”. 21 августа состоялся творческий вечер Александр Розенбаума. 23 августа – юбилейный вечер Николая Баскова. В каждом из юбилейных концертов приняли участие звезды-друзья виновников торжества.
Юлианна КарауловаЛера КудрявцеваСергей ЛазаревСаро Геворкян – победитель “Новой волны”Раушан Кудайберген, IVKA, Димаш Кудайберген и Ангелина СотниковаЕкатерина Давыдова и Николай БасковХорхе Гонсалес, Деница Караславова и Саро Геворкян – победитель и призеры “Новой волны”Александр Панайотов и Григорий ЛепсКристина ОрбакайтеЯна РудковскаяАни Лорак и Сергей ЛазаревЛолита МилявскаяСтас Михайлов с женойВаня ДмитриенкоСаро Геворкян и Димаш КудайбергенПавел Локшин (Магнит)Сосо ПавлиашвилиАртем Качер с невестойЖанна Левина-МартиросянХабибАнна Лефевр (Байкал Аква)
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