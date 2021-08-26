 

Ученые рассчитали, что первые четвероногие вышли на сушу 390 млн лет назад

26.08.2021, 15:08, Новости дня
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Новое исследование, проведенное в Соединенных Штатах, позволило точнее определить период, когда четвероногие существа вышли из воды на ушу. Ученые составили модель эволюционного развития, запуск которой подтвердил, что данное событие происходило 390 миллионов лет назад.

Также удалось установить, что эволюционные изменения данных существ происходили поэтапно. Первые серьезные изменения произошли в строении черепа, так как на суше нужно было питаться другими видами пищи.

Кстати, первым наземным животным приходилось не сладко, отмечают ученые. В самом начале не было большого разнообразия позвоночных, живущих на суше. Это значит, что у хищников не было большого выбора, на кого охотиться.



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