 

Шведские ученые предложили новую технологию повышения эффективности натриевых аккумуляторов

26.08.2021, 15:08, Новости дня
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Как пояснили ученые из Швеции, их новая разработка позволит производить натрий-ионные аккумуляторы с увеличенной в десяток раз емкостью. Для этого предлагают использовать так называемый двуликий графен.

По словам экспертов, специалисты считают натрий-ионные аккумуляторы более перспективными, чем литий-ионные. Проблема лишь в том, что до сих про не удавалось создать рабочий натриевый аккумулятор с достаточной емкостью и силой тока.

Однако в Швеции, похоже, произошел настоящий технологический прорыв. Используя нанотехнологии, специалисты сумели увеличить основные показатели натриевой аккумуляторной батареи настолько, что она действительно может теперь конкурировать со своми литий-ионными аналогами.



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