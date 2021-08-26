Шведские ученые предложили новую технологию повышения эффективности натриевых аккумуляторов

Как пояснили ученые из Швеции, их новая разработка позволит производить натрий-ионные аккумуляторы с увеличенной в десяток раз емкостью. Для этого предлагают использовать так называемый двуликий графен.

По словам экспертов, специалисты считают натрий-ионные аккумуляторы более перспективными, чем литий-ионные. Проблема лишь в том, что до сих про не удавалось создать рабочий натриевый аккумулятор с достаточной емкостью и силой тока.

Однако в Швеции, похоже, произошел настоящий технологический прорыв. Используя нанотехнологии, специалисты сумели увеличить основные показатели натриевой аккумуляторной батареи настолько, что она действительно может теперь конкурировать со своми литий-ионными аналогами.