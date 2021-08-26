 

Зерновая госкорпорация сообщила о получении 57 млн грн прибыли во втором квартале

26.08.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял 4,2 млрд грн.

Убыток, полученный корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из наименьших за весь период обслуживания китайского кредита, сказано в сообщении. Он сейчас составляет 87 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 3,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом нынешнего года, когда компания получила чистый убыток в размере 144 млн грн, со второго квартала она имеет уже чистую прибыль в размере 57 млн грн.

“Стоит отметить, что с 2013 года деятельность АО “ГПЗКУ” была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала избыточная финансовая нагрузка – китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияют колебания валютного курса”, – напомнили в ГПЗКУ.

Контекст:

АО “ГПЗКУ” – государственное предприятие, которое 11 лет представляет Украину на мировом аграрном рынке. В этом сезоне филиалы корпорации приняли на хранение более 300 тыс. тонн зерновых урожая 2021 года, сообщали в пресс-службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / В 2027 году могут построить космический отель Voyager Station

04.09 / От Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии

21.05 / Шапша предложил Маску Калужскую область под открытие производства

08.03 / Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше 71 доллара

26.06 / Минздрав отложил новые правила медкомиссии для получения прав

16.12 / Foreign Affairs – на «саммите за демократию» многие друзья Америки будут лишними

14.08 / Арт-кластер Севера РФ решили создать по нацпроекту в центре Сыктывкара

18.10 / Если Азербайджан захватит территорию Нагорного Карабаха, война не закончится – президент Армении

02.04 / Guardian – покинувшие КНДР российские дипломаты рассказали о «невыносимых условиях» северокорейского карантина

08.07 / Созданный Леонардо да Винчи графический набросок продан за рекордные 12,2 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика