Директор по развитию Борщаговского химфармзавода заплатила компании “Дарница” 250 тыс. фунтов за судебные расходы в Лондоне

“Компания Metabay, которая принадлежит Ржепецкой, не оспаривала решение английского суда об аресте ее счетов. Госпожа Ржепецкая компенсировала нам расходы на адвокатов, которые представляли “Дарницу” в английском деле”, – цитирует агентство ответ пресс-службы.

Контекст:

“РБК-Украина” отмечает, что Ржепецкая является дочерью Николая и Людмилы Безпалько, которые с 1994 года на различных должностях руководят Борщаговским химфармзаводом и контролируют большую часть акций этого предприятия.

В октябре 2017 года крупнейший акционер БХФЗ фармакологическая компания “Дарница” (владеет 31% акций БХФЗ) обратилась к аудиторской компании “Крестон Джи Си Джи Аудит” для оценки финансового состояния БХФЗ и для выявления возможных фактов финансовых злоупотреблений со стороны должностных лиц БХФЗ. Аудиторы пришли к выводу, что в 2015–2016 годах 30% всех платежей БХФЗ за сырье платились на счета английской фирмы Metabay.

Данные аудита свидетельствуют, что топ-менеджеры в течение нескольких лет закупали фармацевтическое сырье по завышенным ценам, а разницу присваивали. Ущерб, по мнению истцов, составил не менее $6,8 млн.

Против восьми бывших и нынешних топ-менеджеров завода было подано сразу несколько исков со стороны других акционеров БХФЗ.

19 марта Высокий суд Лондона арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited по заявлению украинской фармацевтической компании “Дарница”.

26 марта решение об аресте средств на счетах Metabay принял и швейцарский суд, писало агентство УНИАН.

В Германии и Швейцарии, где у фирмы Ржепецкой находятся контрагенты и счета, она подозревается в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, пишет “РБК-Украина”.

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