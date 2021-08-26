 

“С трудом выхожу из дома”. Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границей

26.08.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Отпустив старшую дочку учиться в другой стране, я чувствую невероятную пустоту. Знаю, что так лучше. Знаю, что пора. Но пустота есть. И ее не заполнишь даже любимым любимым [человеком] или любимым делом”, – пожаловалась артистка.

Седокова призналась, что у нее накопилось много дел, связанных с работой и творчеством, но нет сил работать.

“Пока я с трудом выхожу из дома. Я понимаю, что это надуманные проблемы, но просто решила быть откровенной”, – призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока что нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / В музее-заповеднике «Царицыно» нашли нарушение антикоронавирусных норм

29.06 / Новая трудовая неделя в России будет короткой

15.05 / Свитолина проиграла Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

09.02 / Верещук рассказала, какие перемены могут произойти в “Слуге народа”

09.03 / В Минске отреагировали на непризнание сына Лукашенко главой НОК Беларуси: Решение МОК носит сугубо политический характер

01.03 / Изменились правила начисления детских пособий

02.11 / Либеральные СМИ ненавидят Трампа за то, что он разоблачил их предвзятость

22.01 / Кипр разрешил въезд туристов с 1 марта

22.07 / Обнаружена связь между возрастной потерей слуха и повреждением волосковых клеток

03.07 / Первый день ЕГЭ: кого не пустили на экзамен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика