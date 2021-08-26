Ученые не нашли связи между увеличением простаты и раком



1

минута

Ученые многие годы не могут прийти к консенсусу – повышен ли риск рака предстательной железы у мужчин с ее доброкачественным увеличением (гиперплазией, аденомой). Многие исследования показывают, что такая связь есть. Однако эксперты указывают, что увеличение простаты может не быть причиной рака: связь может быть обусловлена общими факторами риска и искажениями в исследованиях.

«Мужчины часто опасаются рака предстательной железы, это второй по распространенности вид опухолей. Некоторые волнуются, что доброкачественная гиперплазия увеличивает риск рака», – сказал Киран Ндлаур (Kiran Nandalur) из Больницы Бомонт в штате Мичиган, соавтор нового исследования

По его мнению, новая научная работа должна облегчить волнения мужчин.

Ученые наблюдали за 450 пациентами, которые прошли магнитно-резонансную томографию простаты и которым была проведена биопсия (или удаление) этого органа. Все образцы тканей были проверены на наличие раковых клеток.

Исследователи обнаружили, что по мере того, как размер простаты у участников исследования увеличился, вероятность обнаружения рака у них снижался. При ее росте на каждый кубический сантиметр этот риск уменьшался на 3%.

Авторы исследования считают, что размер центральной части предстательной железы можно использовать как один из прогностических признаков риска рака.

Механизм, из-за которого при увеличении простаты снижается риск рака, сейчас неизвестен, но у исследователей есть версия. При гиперплазии давление в железе увеличивается, что препятствует росту раковых очагов.

Кроме того, препараты, которые применяют для уменьшения размера предстательной железы (ингибиторы 5-альфа-редуктазы) связывают с увеличением риска развития рака. Возможно, эта связь также обусловлена снижением давления в простате. Ученые подчеркивают, что это очень важные лекарства, однако указывают, что применять их нужно с осторожностью.

Ученые пишут, что связь гиперплазии и рака простаты нужно продолжать исследовать.

Профессор Энтони Д‘Амико из Гарвардского университета считает, что это интересное исследование, но оно не позволяет делать однозначных выводов. При его проведении были возможны ошибки. Они могли быть связаны, например, с тем, что в увеличенной железе сложнее обнаружить рак, чем в нормальной.