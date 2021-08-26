 

Ученые назвали общую причину постковидного синдрома и хронической усталости

26.08.2021, 15:02, Разное
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Врач Регина Доктор назвала основную причину постковидного синдрома. Также она объяснила, почему может развиваться хроническая усталость и как необходимо бороться с данным состоянием.
О синдроме хронической усталости можно говорить, если он длится более шести месяцев, присутствует переутомление после нагрузок и сон не приносит облегчения. В то же время существуют и другие признаки. Речь идет о проблемах с памятью, дефиците внимания, низкой скорости обработки информации. Кроме этого, у человека усиливаются неприятные симптомы, когда он сидит или же стоит.

Синдром хронической усталости сопровождается фарингитом, увеличиваются шейные лимфатические узлы, появляются боли в мышцах. Примерно также свое состояние описывают люди, перенесшие коронавирус. В течение нескольких недель или же даже месяцев у них наблюдаются проблемы со сном, одышка, память и концентрация внимания становится хуже, нежели была.

При обоих состояниях центральную роль играют молекулы кислорода, накапливающиеся в клетках. Данный процесс получил название окислительный стресс. Он приводит на клеточном уровне к окислительно-восстановительному дисбалансу. Тот, в свою очередь, тесно связан с воспалением и нарушением обмена веществ.

Источник: ufacitynews.ru



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