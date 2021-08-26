 

Эпидемиолог Власов назвал вакцинацию от гриппа в пандемию “аферой ради денег”

26.08.2021, 15:02, Разное
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Врач-эпидемиолог Василий Власов пояснил о своем отношении к вакцинации от гриппа в пандемию COVID-19. Он считает, что здесь речь идет об афере.
Власов отметил, что эпидемия гриппа не фиксируется с начала 2020 года. Разговоры, в рамках которых затрагивается тяжелое течение двойной инфекции, врач назвал «пустыми». Никакого отношения к реальной жизнью они не имеют. Призыв к вакцинации от гриппа в пандемию коронавируса связан исключительно с повышением прибыли фармацевтических компаний.

Академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что пандемия COVID-19 представляет собой менее опасную угрозу, нежели возможная эпидемия гриппа. Депутат Госдумы заявил, что в обязательном порядке от данного заболевания необходимо привить детей, поскольку существует риск заражения двумя вирусами одновременно.

Источник: doctorpiter.ru



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