Эпидемиолог Власов назвал вакцинацию от гриппа в пандемию “аферой ради денег”

Врач-эпидемиолог Василий Власов пояснил о своем отношении к вакцинации от гриппа в пандемию COVID-19. Он считает, что здесь речь идет об афере.

Власов отметил, что эпидемия гриппа не фиксируется с начала 2020 года. Разговоры, в рамках которых затрагивается тяжелое течение двойной инфекции, врач назвал «пустыми». Никакого отношения к реальной жизнью они не имеют. Призыв к вакцинации от гриппа в пандемию коронавируса связан исключительно с повышением прибыли фармацевтических компаний.

Академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что пандемия COVID-19 представляет собой менее опасную угрозу, нежели возможная эпидемия гриппа. Депутат Госдумы заявил, что в обязательном порядке от данного заболевания необходимо привить детей, поскольку существует риск заражения двумя вирусами одновременно.

Источник: doctorpiter.ru