Эпидемиолог Власов назвал вакцинацию от гриппа в пандемию “аферой ради денег”
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Врач-эпидемиолог Василий Власов пояснил о своем отношении к вакцинации от гриппа в пандемию COVID-19. Он считает, что здесь речь идет об афере.
Власов отметил, что эпидемия гриппа не фиксируется с начала 2020 года. Разговоры, в рамках которых затрагивается тяжелое течение двойной инфекции, врач назвал «пустыми». Никакого отношения к реальной жизнью они не имеют. Призыв к вакцинации от гриппа в пандемию коронавируса связан исключительно с повышением прибыли фармацевтических компаний.
Академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, считает, что пандемия COVID-19 представляет собой менее опасную угрозу, нежели возможная эпидемия гриппа. Депутат Госдумы заявил, что в обязательном порядке от данного заболевания необходимо привить детей, поскольку существует риск заражения двумя вирусами одновременно.
Источник: doctorpiter.ru
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