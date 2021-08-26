Мигрень может защитить от сахарного диабета

Ученые заявили, что от сахарного диабета человека может спасти мигрень. Они считают, что ферменты, вызывающие сильную головную боль, воздействуют на производство инсулина.

В ходе проведения исследования стало известно, что люди, страдающие мигренью, редко заболевают сахарным диабетом второго типа. Такая ситуация наблюдается из-за изменений в функционировании двух ферментов CGRP и PACAP. Они провоцируют боль и отражаются на круговороте инсулина в организме.

Научные сотрудники не могут напрямую вводить данные элементы в головной мозг диабетиков, поскольку они провоцируют боли. Если ученым удастся понять, как именно они отражаются на продуцировании инсулина, то в будущем получится создать короткие молекулы белкового типа. Они смогут привести в норму состояние диабетиков, не вызывая болевые ощущения.

Мигрень представляет собой одно из самых распространенных в мире заболеваний неврологического характера. Чаще всего она проявляется в виде регулярных приступов головной боли. Ученые так и не смогли узнать достоверные причины появления данного состояния. По словам нейрофизиологов, симптомы мигрени дают о себе знать из-за сбоев в работе ключевых белков и генов.

Источник: nauka.tass.ru