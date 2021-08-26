 

США анонсировали окончание операции по эвакуации из Афганистана

26.08.2021, 15:00, Новости дня
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Операция по эвакуации американцев и местного персонала посольства США закончится в течение 36 часов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Источник добавил, что осталось еще 36 часов до конца операции по эвакуации (американских граждан), и сейчас внимание сосредоточено на местном персонале американского посольства в Кабуле. По оценкам источника, около 1 800 афганцев из их числа еще не добрались до аэропорта, и у них есть для этого 36 часов», – сообщил телеканал, передает ТАСС.

По его информации, в аэропорт пока еще не прибыли 150 граждан США.

Тем временем заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана около 13,4 тыс. человек. «Около 13 400 человек были эвакуированы из Афганистана… с 14 августа мы эвакуировали и способствовали эвакуации примерно 95 700 человек, с конца июля – примерно 101 300 человек», – сообщил Бейтс.

Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.



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