 

Куда исчез дворецкий из “Моей прекрасной няни” Борис Смолкин

26.08.2021, 14:54, Разное
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Актер Борис Смолкин известен большинству зрителей благодаря
роли дворецкого Константина в ситкоме “Моя прекрасная няня”. После
выхода сериала на актера и его коллег обрушилась невероятная популярность. В
последние годы о жизни Смолкина мало что известно, он практически исчез с
экранов и не привлекает внимание СМИ участием в скандалах.

В этом, 2021 году, Смолкин отметил 73-й день рождения. В
свежем интервью Борис Григорьевич рассказал, чем сейчас занят. По словам
актера, в кино и сериалах он снимается редко, в основном работает в театрах
Санкт-Петербурга и Москвы. Как раз сейчас Смолкин репетирует новый спектакль в
столице – осенью должна состояться премьера.

Кроме того, Борис Смолкин преподает будущим артистам в Институте
культуры. Ранее, в другом учебном заведении, знаменитость выпустила два
актерских курса.

До начала учебного года звезда сериала “Моя прекрасная
няня” будет жить на даче, которая досталась ей от родителей. Участок
артиста находится в Ленинградской области, недалеко от реки Сестры. За городом Смолкин
и его родные прятались от пандемии.

Борис Григорьевич признался, что привел в порядок дачный дом
и участок по настоянию второй жены. Деревянные стены артист сохранил, однако
внутри здание немного модифицировал – провел канализацию, воду и газ.

“Мы поставили на кухню надежный газовый котел, сделали
отопление, горячую воду в ванную, и уже много лет на нашей поначалу чисто
летней даче можно жить круглый год”, – отмечает Смолкин.

Звезда “Моей прекрасной няни” отлично готовит. Смолкин
отмечает, что научился азам кулинарии, когда был холостяком. Борис Григорьевич
не любит питаться в ресторанах и кафе. Артист предпочитает домашнюю еду,
которая приготовлена им самим или его женой.

На даче у Бориса Смолкина большая библиотека, собранная еще
его родителями. Актер обожает проводить время за хорошей книгой. К сельскому
хозяйству, признается артрит, он совсем не приспособлен.



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