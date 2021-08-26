Куда исчез дворецкий из “Моей прекрасной няни” Борис Смолкин

Актер Борис Смолкин известен большинству зрителей благодаря

роли дворецкого Константина в ситкоме “Моя прекрасная няня”. После

выхода сериала на актера и его коллег обрушилась невероятная популярность. В

последние годы о жизни Смолкина мало что известно, он практически исчез с

экранов и не привлекает внимание СМИ участием в скандалах.

В этом, 2021 году, Смолкин отметил 73-й день рождения. В

свежем интервью Борис Григорьевич рассказал, чем сейчас занят. По словам

актера, в кино и сериалах он снимается редко, в основном работает в театрах

Санкт-Петербурга и Москвы. Как раз сейчас Смолкин репетирует новый спектакль в

столице – осенью должна состояться премьера.

Кроме того, Борис Смолкин преподает будущим артистам в Институте

культуры. Ранее, в другом учебном заведении, знаменитость выпустила два

актерских курса.

До начала учебного года звезда сериала “Моя прекрасная

няня” будет жить на даче, которая досталась ей от родителей. Участок

артиста находится в Ленинградской области, недалеко от реки Сестры. За городом Смолкин

и его родные прятались от пандемии.

Борис Григорьевич признался, что привел в порядок дачный дом

и участок по настоянию второй жены. Деревянные стены артист сохранил, однако

внутри здание немного модифицировал – провел канализацию, воду и газ.

“Мы поставили на кухню надежный газовый котел, сделали

отопление, горячую воду в ванную, и уже много лет на нашей поначалу чисто

летней даче можно жить круглый год”, – отмечает Смолкин.

Звезда “Моей прекрасной няни” отлично готовит. Смолкин

отмечает, что научился азам кулинарии, когда был холостяком. Борис Григорьевич

не любит питаться в ресторанах и кафе. Артист предпочитает домашнюю еду,

которая приготовлена им самим или его женой.

На даче у Бориса Смолкина большая библиотека, собранная еще

его родителями. Актер обожает проводить время за хорошей книгой. К сельскому

хозяйству, признается артрит, он совсем не приспособлен.